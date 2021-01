GIGABYTE lancia le schede madri Z590 VISION per soddisfare le esigenze dei Content Creator

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, ha annunciato oggi le nuove schede madri della serie Z590 VISION per i creatori di contenuti, che supportano i processori Intel Core di undicesima generazione. Il design esclusivo di VisionLINK e VisionLINK TB consente la semplice connessione ai display interattivi con un solo cavo USB Type-C, liberando i creatori dal caos dei cavi di trasmissione e passando a uno spazio ordinato. Caratterizzate da un design di alimentazione ottimizzato, design termico, connettività superiore e componenti di alta qualità, le schede madri della serie GIGABYTE Z590 VISION sono una piattaforma straordinaria per i content creator.

La tecnologia VisionLINK consente la trasmissione di dati e video sulla base dell'interfaccia USB Type-C e fornisce potenza fino a 60W. La tecnologia VisionLINK consente ai creatori non solo di eliminare l'ingombro di cavi, ma anche di sfruttare contemporaneamente dati, video e alimentazione. Un cavo USB Type-C collegato, trasforma lo spazio di lavoro in pulito e ordinato. VisionLINK TB è una versione avanzata della tecnologia VisionLINK. Si basa su Thunderbolt 4 e offre velocità di larghezza di banda elevata di 40 Gb/s, trasferimento dati, segnale video, ricarica da 60W e funzione daisy chain per supportare la connessione di un massimo di 10 dispositivi.

Le schede madri della serie Z590 VISION mantengono lo stile bianco VISION con un design hardware esclusivo per fornire ai creatori una migliore efficienza lavorativa. Le schede madri della serie Z590 VISION ereditano la leadership di GIGABYTE nel design di alimentazione della scheda madre e nel design termico VRM, utilizzando un design di alimentazione diretta fino a 12 fasi abbinato a DrMOS altamente durevoli per fornire la migliore erogazione di potenza. I solidi connettori di alimentazione sulle schede madri della serie Z590 VISION assicurano che l'erogazione di energia sia stabile riducendo il calore in eccesso durante carichi di lavoro elevati per evitare fenomeni di throttling, e rendono il processore più stabile per evitare tempi di inattività dovuti a un'alimentazione instabile. Il nuovo design di alette, tubo di calore a contatto diretto, grandi dissipatori di calore e Smart Fan 6, non solo rafforza l'effetto termico, ma tiene anche conto dell’estetica, consentendo alle schede madri GIGABYTE Z590 VISION di essere sia eleganti che termicamente efficienti.

I circuiti di memoria delle schede madri GIGABYTE Z590 VISION sono incorporati negli strati del PCB mentre lo strato esterno metallico del PCB riduce le interferenze elettromagnetiche, in modo che coloro che utilizzano la configurazione a doppio canale possano godere di un aumento delle prestazioni di RAM overclockata stabile e ad alta velocità sopra XMP 4800MHz. Le schede madri GIGABYTE Z590 VISION utilizzano PCB di grado PCIe 4.0, slot PCIe, slot M.2 e controller per la massima qualità della larghezza di banda. Schede madri Z590 VISION selezionate sono dotate di tre slot PCIe 4.0 M.2 il cui layout di traccia proviene direttamente dalla CPU per l'SSD NVMe M.2 e offre un'estrema velocità di lettura sequenziale di oltre 20000 MB/s in modalità Windows RAID 0.

Oltre a prendere l'iniziativa per implementare Thunderbolt 4, le schede madri GIGABYTE Z590 VISION adottano anche una solida espansione per i creatori di contenuti, che include SuperSpeed USB3.2 Gen2x2, Intel 2.5G Ethernet e interfaccia di espansione dell'uscita audio ad alta fedeltà. Il controller Intel 2.5 Gbps Ethernet offre una connettività ultraveloce che è 2,5 volte più veloce di Gigabit Ethernet. Inoltre, la gamma implementa una scheda di rete Intel WiFi 6802.11ax per fornire una rete wireless di livello Gigabit e accoppiata con un'antenna intelligente Wi-Fi ad alto guadagno per fornire una velocità di trasmissione fino a 2,4 Gbps, che offre streaming video più fluidi, meno connessioni interrotte, e più stabilitàIn dotazione troviamo anche doppia LAN Ethernet e WiFi, per consentire ai creatori di avere una configurazione flessibile con connettività di accesso a larghezza di banda elevata e bassa latenza. Il nuovissimo GIGABYTE VISION DRIVE si abbina perfettamente al trasferimento ad alta velocità da 20 Gbps di USB 3.2 Gen2x2 per soddisfare le esigenze di archiviazione ultraveloce dei content creator.

Le schede madri della serie GIGABYTE Z590 VISION sono dotate di audio ad alto SNR ALC4080 e dei condensatori audio WIMA FKP2 per fornire audio di qualità da studio. Il design esclusivo di GIGABYTE con tecnologia DTS:X Ultra offre suono ad alta fedeltà per un'esperienza audio più coinvolgente, sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Dal montaggio video all'ascolto della musica, la qualità audio è indispensabile.

Z590 VISION G dispone di tre slot PCIe x16 con un Gen4 x16 e due Gen3 x4 supportati. Sono presenti quattro slot M.2 con interfaccia PCIe 4.0 / 3.0 e sei porte SATA 6Gb/s. Con VisionLINK per il collegamento di display interattivi e l'interfaccia DP_In, le prestazioni 3D delle schede VGA possono essere condivise con display interattivi, consentendo la progettazione 2D e la modellazione 3D entry-level.

Z590 VISION D contiene due slot PCIe 4.0 di interfaccia x16 e x8, due slot di espansione PCIe 3.0 di x4 e x1, tre slot M.2 con interfaccia PCIe 4.0/3.0 e sei porte SATA 6Gb/s. Con VisionLINK TB per il collegamento del display interattivo e l'interfaccia DP_In, le prestazioni delle schede VGA possono essere condivise con i display interattivi, un’ottima soluzione per VFX, compilazione 3D, CAD 3D, sviluppo AI e implementazione edge.

Z590I VISION D è la prima scheda madre di dimensioni ITX della serie VISION, la scelta migliore per mini-PC per gestire carichi di lavoro assistiti da computer 2D e 3D leggeri in campi quali architettura e ingegneria. Oltre a uno slot PCIe 4.0 x16, due slot PCIe 4.0/3.0 M.2 e quattro porte SATA 6Gb/s integrate, Z590I VISION D equipaggia anche due porte Thunderbolt 4 in grado di fornire velocità di larghezza di banda elevata di 40Gb/s, dati trasferimento, segnale video, ricarica da 60W, conformità alle specifiche USB4 e funzione daisy chain per supportare fino a 10 dispositivi di connessione. La dissipazione del calore è molto critica per i mini-PC, la soluzione termica di Z590I VIOSION D fornisce un perfetto equilibrio tra stile e prestazioni.

La serie Z590 VISION implementa anche la durevolezza e la stabilità altamente riconosciute delle schede madri GIGABYTE. L'esclusiva funzione Q-Flash Plus consente agli utenti di eseguire il flashing di un file BIOS senza installare CPU, RAM, GPU e altre periferiche. I creatori possono concentrarsi sulle loro creazioni godendo di un sistema stabile.

