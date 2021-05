Iron Harvest "Operation Eagle", disponibile un nuovo story trailer

Con l'uscita il 27 maggio del primo add-on aggiuntivo di Iron Harvest "Operation Eagle", KING Art Games è lieta di condividere ulteriori approfondimenti sui contenuti tanto attesi. Da -40 * C a + 40 * C, non potrebbe esserci una sfida più grande per gli squadroni volanti di Usonia.

Gli sforzi di Usonia durante la guerra porteranno i giocatori nelle gelide pianure artiche dell'Alaska e nelle calde dune del deserto dell'Arabia, una sotto-fazione appena introdotta nel mondo 1920+. Una vera nuova sfida per piloti e macchine. Questo nuovo story trailer rivela ulteriori dettagli sull'imminente add-On "Operation Eagle" di Iron Harvest 1920+.

Spunti di lettura:

Iron Harvest 1920+, rivelato lo Story Trailer

Iron Harvest 1920+ al debutto, disponibile il trailer di lancio

Iron Harvest 1920+, pubblicata la roadmap con nuove mappe e modalità

Iron Harvest, annunciato il DLC "Operation Eagle" in arrivo a fine Maggio

L'Arabia, una nazione prospera, ricca per il commercio, il petrolio e popolata da varie tribù. Con la produzione di massa di mech, l'impero Saxony ha ora la necessità e l'opportunità di occupare l'Arabia, cercando di rivendicare per sé i suoi depositi di risorse.

Avendo visto da lontano la devastazione in Europa durante la Grande Guerra, il re regnante accetta un accordo con l'impero Saxony per evitare conflitti. I beduini dell'Arabia resistono ferocemente, ma le macchine da guerra Saxony si dimostrano difficili da sconfiggere. In preda alla disperazione, il re d'Arabia ha contattato segretamente una nazione ex coloniale, Usonia, per aiutare l'Arabia a reclamare la sua indipendenza. Rimane la speranza che invieranno aiuti per liberarli.

Iron Harvest 1920+ Operation Eagle sarà disponibile il 27 maggio su Steam, GOG ed Epic.

A proposito di Operation Eagle:

L' American Union of Usonia rimase fuori dalla Grande Guerra e divenne una potenza economica e militare, inosservata dalle vecchie élite europee. Facendo affidamento sui potenti "Diesel Birds", la fazione di Usonia apporta più varietà ai campi di battaglia di Iron Harvest. Nuovi edifici aggiuntivi e nuove unità per tutte le fazioni miglioreranno il roster di Iron Harvest per offrire ai giocatori ancora più opzioni per trovare la perfetta strategia di attacco e difesa.

L'add-on Operation Eagle contiene: