Iron Harvest 1920+, rivelato lo Story Trailer

Deep Silver e KING Art Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Iron Harvest 1920+ che introduce ulteriori dettagli sull'emozionante storia. Seguendo le tre fazioni, Polania, Saxony e Rusviet ed i loro eroi unici più in profondità nel conflitto in evoluzione, il video di oggi offre uno sguardo alla narrazione ricca e suggestiva di Iron Harvest. Accanto al video di oggi è stato confermato il contenuto digitale della gamescom per l'imminente classico RTS.

Iron Harvest 1920+ alla gamescom 2020:

Iron Harvest farà parte dell'esperienza gamescom.global del 2020. I visitatori dell'esclusivo evento digitale, possono unirsi ad Iron Harvest nella sezione Koch Media su gamescom.global ed esplorare tonnellate di contenuti in streaming, informazioni sul gioco e molto altro. (La pagina gamescom sarà live il 27 Agosto).



La gamescom digitale, dal 27 al 30 agosto, vedrà anche le prime finali eSports di Iron Harvest. In collaborazione con ESL e TaKeTV, Deep Silver e KING Art Games ospiteranno una competizione estesa che prevede due giorni di gioco di gruppo e un giorno per i Playoff per determinare il primo campione della gamescom 2020 di Iron Harvest!



Guarda i match in diretta qui: twitch.tv/TaKeTV o sulla pagina gamescom di Iron Harvest.



I partecipanti sono un gruppo misto composto dai quattro vincitori ESL dell'Iron Harvest Pre-Season Cups e da quattro giocatori professionisti RTS selezionati. Il casting sarà effettuato da un gruppo di noti esperti di eSports e del team di Iron Harvest. L'elenco completo dei partecipanti verrà annunciato dopo le qualificazioni finali sui canali di Iron Harvest.

Time Group A

Friday, August 28 Group B

Saturday, August 29 Playoffs

Sunday, August 30 5:00 pm Match 1 Match 1 Semi 1

(BO3) 5:30 pm Match 2 Match 2 6:00 pm Winner Winner Semi 2

(BO3) 6:30 pm Lower Lower 7:00 pm 2nd Place 2nd Place Final

(BO3) 7:30 pm

(Gli orari sono CEST! BO3 – Best of 3)

Tieni gli occhi aperti per ulteriori dettagli e contenuti che verranno annunciati a breve.

