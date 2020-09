Iron Harvest 1920+, pubblicata la roadmap con nuove mappe e modalità

Celebrando il successo dell'acclamato RTS Iron Harvest, KING Art Games è lieta di mostrare la prima nuova mappa multiplayer e di aggiungere la modalità coop per la campagna principale.

Nuovi contenuti verranno aggiunti al gioco seguendo la roadmap pubblicata la scorsa settimana, inclusa l'attesissima ranked mode. Ciò consentirà ai giocatori di scalare le classifiche e lottare per la vittoria. Prossimamente, le nuove mappe 1v1, 2v2 e 3v3 porteranno ancora più varietà al mondo 1920+.

Native Mode:

Per supportare e massimizzare l'immersione nel crudo universo 1920 + Diesel Punk, KING Art Games ha pubblicato un nuovo Native Story Trailer che mette in evidenza tutte le lingue voice over incluse. Vivi l'epica storia nella lingua madre di ogni fazione. KING Art Games ha lavorato con cinque studi e oltre 100 doppiatori provenienti da Germania, Russia e Polonia che hanno curato il voice over nella loro lingua madre per creare questa emozionante esperienza di gioco.

"Grazie all' impegno di KING Art, la native mode porta i giocatori nel bel mezzo di questo conflitto europeo immergendoli ancora più a fondo nell'emozionante trama. È davvero incredibile vedere la mia opera d'arte e il mondo su cui ho lavorato che prende vita in questo modo. Con le lingue native di ogni fazione, si aggiunge molto all'esperienza ", ha dichiarato Jakub Rozalski, l'artista dell'universo 1920+.

Spunti di lettura:

Svelata la data d’uscita di Iron Harvest - Aperti i pre-order di Iron Harvest

Iron Harvest 1920+, rivelati i dettagli della fazione Rusviet

Annunciata la Open Beta (Pre-Season) di Iron Harvest 1920+

L'Open Beta (Pre-Season) di Iron Harvest 1920+ è ora disponibile su Steam, annunciato il torneo ESL - Iron Harvest 1920+, rivelato lo Story Trailer

Iron Harvest 1920+ al debutto, disponibile il trailer di lancio