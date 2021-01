King of Seas, il debutto è fissato per il prossimo 18 Febbraio (2021)

3DClouds annuncia che il loro attesissimo gioco di ruolo d'azione King of Seas sarà lanciato il 18 febbraio 2021 per PC tramite Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo un anno impegnativo di sviluppo, King of Seas è finalmente pronto per salpare e emozionare i fan dei pirati in tutto il mondo. I fan possono elencare i desideri di questo gioco d'avventura spericolato su Steam ora, con i preordini per console che si apriranno presto. King of Seas è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un micidiale mondo pirata generato proceduralmente.

In una trama feroce combatterai per riconquistare ciò che è stato portato via e intraprendere un'avventura epica in un mondo fantastico, pieno di battaglie, isole perdute e tesori. Un universo pieno di personaggi fantastici e missioni mozzafiato ti terrà ancorato mentre ti sforzi di diventare il re di tutti i pirati.

Per celebrare questa importante occasione,

3DClouds ha rilasciato un nuovo trailer di gioco per stuzzicare l'appetito prima del lancio: