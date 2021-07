RiMS Racing, svelati i retroscena del gioco con i primi due video documentari

NACON e RaceWard Studio sono lieti di portarvi dietro le quinte dello sviluppo di RiMS Racing, un concetto unico di simulatore di motociclismo in uscita il 19 agosto su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

In una serie di video documentari, i team creativi stanno rivelando alcuni dei segreti del processo di produzione del gioco. Questo include il lavoro fatto sul motore fisico del KT Engine per creare la migliore simulazione possibile, l'accuratezza meccanica di ogni moto, le diverse modalità di gioco, i suoni ambientali, le caratteristiche innovative come il Motorbike Status Check - che offre una visione in tempo reale delle condizioni delle parti della moto - e le ampie opzioni di personalizzazione per moto e piloti.

Il primo video del diario dello sviluppatore esamina tutte le varie fasi dello sviluppo del gioco, a partire dal design e dalla ricerca che i team hanno fatto per creare un simulatore di moto il più realistico possibile. Accompagnato dall'Art Director Mauro Ferrari, dal Game Designer Alessandro Carullo e dall'Executive Producer Sergio Rocco, Marco Ponte - CEO di RaceWard Studio e Direttore Creativo del gioco - spiega l'importanza dei dettagli tecnici nel design del gioco e come questo offra ai giocatori la massima immersione possibile. L'episodio evidenzia anche la preziosa collaborazione dello studio con produttori come Ducati e dà uno sguardo alla storia della Ducati e al realismo offerto da RiMS Racing con il collaudatore ufficiale della Ducati, Alessandro Valia.

Nel secondo video, il team di sviluppo si concentra sulle varie modalità di gioco, in particolare la modalità Carriera, così come i diversi circuiti e strade ricreati nel gioco. Insieme a Giulio Panzani e Stefano Raddrizzani del dipartimento di ricerca del Politecnico di Milano, il Game Designer Alessandro Carullo esamina il modello fisico sviluppato per simulare perfettamente l'usura degli pneumatici durante le gare. I giocatori sono sempre alla ricerca della massima performance, che è anche al centro dello sviluppo del gioco a RaceWard, che ha chiamato esperti come Lorenzo Mauri, specialista della meccanica delle moto e consulente del gioco.

Rendendo la meccanica una parte centrale del gioco, RiMS Racing fornisce ai giocatori un'esperienza di simulazione unica e mette alla prova le loro abilità ingegneristiche e di guida. Utilizzando un innovativo sistema di gestione della meccanica, è possibile ottimizzare ogni parte della propria moto fino al più piccolo componente. Con RiMS Racing, lo studio italiano RaceWard sta spingendo i limiti del realismo e della personalizzazione. Questo è possibile grazie al KT Engine del gioco, sviluppato da KT Racing appositamente per i giochi di motorsport.

Nel corso di una carriera che comprende oltre 70 eventi per stagione, o durante le numerose sfide disponibili in multiplayer, RiMS Racing promette un'immersione completa nel mondo competitivo del motociclismo, dove la vittoria dipende tanto dalle tue abilità di guida quanto dalla moto stessa.

