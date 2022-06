Sharkoon lancia il Graphics Card Kits 4.0 per schede grafiche e schede madri di alta gamma

Sharkoon Technologies è un fornitore internazionale di componenti e periferiche per PC di alta qualità e ad alte prestazioni. Con il lancio del Vertical Graphics Card Kit 4.0, dell'Angled Graphics Card Kit 4.0 e del Compact VGCK 4.0, Sharkoon amplia la sua gamma di kit per l'installazione verticale di schede grafiche.

Tutti e tre i kit offrono funzionalità analoghe a quelle dei precedenti modelli, ma grazie allo standard PCIe 4.0 sono studiati per le ultime schede grafiche e schede madri ed operano con una frequenza di trasmissione dati fino a 252 Gigabit al secondo.

Un kit per ogni tipo di case

I graphics card kit permettono di installare la scheda grafica in verticale nei case compatibili, mettendone in mostra ancora più efficacemente gli elementi illuminati. Il Vertical Graphics Card Kit 4.0 è attualmente compatibile con i case ELITE SHARK CA200, ELITE SHARK CA300 e TG7M RGB. L'Angled Graphics Card Kit 4.0 si adatta perfettamente alla configurazione del REV300. Infine, il Compact VGCK 4.0 è adatto per i case micro-ATX delle serie MS-Y ed MS-Z. A questa lista dovrebbero essere aggiunti ulteriori case, in futuro.

Uno standard moderno e rapido per il trasferimento dati

I tre kit consistono di supporti e cavi riser e dispongono dello standard di trasferimento dati PCIe 4.0, che assicura una velocità fino a 252 Gigabit al secondo; questo le rende particolarmente adatte alle schede grafiche e schede madri di ultima generazione. Nel caso di setup con componenti meno recenti, è possibile utilizzare i precedenti modelli 3.0.

Prezzo e disponibilità

Il Vertical Graphics Card Kit 4.0 ed il Compact VGCK 4.0 sono ora disponibili al prezzo suggerito di 49,90 euro. L'Angled Graphics Card Kit 4.0 è ora disponibile al prezzo suggerito di 47,90 euro.

Informazioni addizionali:

https://it.sharkoon.com/product//37124#desc

https://it.sharkoon.com/product//37148#desc

https://it.sharkoon.com/product//37131#desc