Star Wars: Squadrons è ora disponibile

Piloti, allacciate le cinture e preparatevi alla battaglia! Oggi Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm hanno rilasciato Star Wars: Squadrons, l'attesissima esperienza di combattimento spaziale in prima persona nel mondo di Star Wars. Il videogioco presenta avvincenti combattimenti multiplayer tra caccia stellari in battaglie 5v5 e una storia originale Star Wars ambientata dopo gli eventi narrati in Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Polygon dichiara: "Star Wars: Squadrons è la simulazione di volo spaziale che i fan sognano da un'intera generazione". Nella nuova storia originale, i giocatori sfrecceranno in prima linea in un conflitto crescente vissuto dalle prospettive alternate di due piloti personalizzabili, uno al servizio della Nuova Repubblica e l'altro dell'Impero Galattico.

Star Wars: Squadrons offre la possibilità di giocare con l'emozionante realtà virtuale su PS4 e PC, consentendo ai giocatori di provare ogni sterzata, acrobazia e manovra come se fossero nella cabina di pilotaggio. Padroneggiare le abilità e i controlli per diventare un pilota esperto nell'universo di Star Wars non è un'impresa facile e i giocatori che metteranno alla prova le proprie abilità potranno regolare la difficoltà di gioco assumendo il pieno controllo della loro nave con il throttle-and-stick (HOTAS) su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

"Come fan di Star Wars da sempre, è stato un viaggio incredibile portare in vita l'esperienza di combattimento spaziale in un modo fedele all'eredità del franchise", ha affermato Ian Frazier, Creative Director di Motive Studios. "Tutto inizia nell'abitacolo, il centro dell'azione. Abbiamo lavorato gomito a gomito con Lucasfilm per perfezionare la prospettiva del pilota e portare nel gioco tutta l'estetica dei film, in modo da creare un'autentica esperienza di gioco di Star Wars che i fan vivranno all'interno della postazione da pilota. Siamo entusiasti di portare questa esperienza ai giocatori di tutto il mondo, che ora saranno in grado di unirsi in battaglia per tutta la galassia".

I giocatori potranno iniziare la loro avventura in Star Wars: Squadrons e sviluppare le loro abilità di pilotaggio in una storia appagante in single player per piloti audaci e comandanti rivali, che volano per la libertà della Nuova Repubblica o difendono la visione dell'ordine dell'Impero Galattico. Al centro della storia c'è il progetto Starhawk, un'astronave fondamentale per la Nuova Repubblica che l'Impero cerca di eliminare. Attraverso diverse missioni in una campagna completa, i giocatori faranno riferimento a due leader: Lindon Javes, comandante dello squadrone Vanguard della Nuova Repubblica, e Terisa Kerill, comandante dello squadrone Titan dell'Impero Galattico, la cui profonda rivalità alimenterà molti degli incontri in tutta la storia.

Star Wars: Squadrons offre intensi combattimenti multiplayer 5v5 in due modalità chiave, Dogfight e Fleet Battles. In Dogfight, i giocatori lavoreranno con il loro squadrone per eseguire le migliori tattiche e distruggere il maggior numero possibile di avversari, mentre nelle Fleet Battle i giocatori voleranno a fianco dei compagni in battaglie strategiche su larga scala per distruggere le ammiraglie avversarie. Gli squadroni daranno ai giocatori anche la possibilità di portare uno stile speciale ai loro caccia stellari con opzioni di personalizzazione che si ottengono esclusivamente attraverso il gioco.

"Cerchiamo sempre di portare nuove storie ed esperienze di Star Wars ai nostri fan", ha affermato Douglas Reilly, Vice President di Lucasfilm Games. "Star Wars: Squadrons pone i giocatori all'apice di uno dei tempi più incerti tra la Nuova Repubblica e l'Impero Galattico, dove le scale del potere potrebbero essere spostate in entrambe le direzioni e il destino della galassia è ancora poco chiaro. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori l'opportunità di giocare nel fantastico mondo di Star Wars e vivere questa storia originale".

Man mano che i giocatori guadagnano i loro gradi e progrediscono nel videogioco, potranno raccogliere oggetti come armi principali, parti ausiliarie, contromisure, scafi, scudi e motori per migliorare le prestazioni dei loro caccia stellari, che possono essere equipaggiati con un massimo di tre componenti passivi e quattro componenti attivi. Star Wars: Squadrons presenta otto iconici caccia stellari della Nuova Repubblica e Imperiali appartenenti a quattro categorie: Caccia stellari, Bombardieri, Intercettori e Navi di supporto, con un sistema di gestione della potenza che consente ai giocatori di deviare il potere a particolari sottosistemi inclusi motori, laser o scudi per superare in astuzia gli avversari.

Dopo il lancio, i giocatori potranno aspettarsi ulteriori esperienze online, comprese le sfide giornaliere per guadagnare Glory, una valuta di gioco ottenibile esclusivamente in-game, per sbloccare cosmetics per caccia stellari e pilota, e Operazioni, cicli di 8 settimane che offriranno ulteriori set di cosmetics e premi che si guadagneranno partecipando a nuove sfide. I giocatori matureranno esperienza giocando e, una volta saliti di livello, sbloccheranno Requisition points da usare per sbloccare componenti della nave modificando anche lo stile di gioco.

Inoltre, la colonna sonora ufficiale di Star Wars: Squadrons della Walt Disney Records è ora disponibile presso Spotify, Amazon Music, Apple Music e altri. Composta dal magistrale Gordy Haab e registrata con un'orchestra di fama mondiale, la soundtrack include 26 pezzi dall'atmosfera retrò e stilizzata che ricorda i mitici film che hanno lanciato il franchise di Star Wars decenni fa.

Spunti di lettura:

EA, Motive e Lucasfilm annunciano Star Wars Squadrons

Star Wars Squadrons, disponibile il primo trailer gameplay ufficiale

Star Wars: Squadrons, pubblicato il primo trailer per la storia single-player

Star Wars: Squadrons, debutta la nuova clip "Hunted"

AMD, disponibili i driver Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 per STAR WARS: Squadrons

Star Wars: Squadrons è ora disponibile sia in digitale che nei negozi a € 39,99 per Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite l'app desktop EA, Steam ed Epic Games Store, con supporto per la realtà virtuale (VR) su PlayStation 4 e PC. Gli abbonati a EA Play* possono godere fino a 10 ore di gioco al momento del lancio, oltre al 10% di sconto sull'acquisto del gioco completo e l'accesso immediato a vantaggi di gioco aggiuntivi, inclusi cosmetic items come il casco Interceptor Elegance e il set Ashen Monarch Paint Job. Gli abbonati EA Play* Pro avranno pieno accesso a Star Wars: Squadrons su PC insieme a tutti i vantaggi di EA Play per tutto il tempo in cui si abbonano.

Per ulteriori informazioni su Star Wars: Squadrons, visita: https://www.ea.com/games/starwars/squadrons