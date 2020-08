Star Wars: Squadrons, pubblicato il primo trailer per la storia single-player

Piloti, allacciate le cinture e preparatevi a prendere il volo! Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm hanno svelato un nuovo video sull'autentica storia in single player di Star Wars: Squadrons, l'attesissima esperienza di duelli spaziali ambientata nell'amata galassia di Star Wars, con un nuovissimo trailer mostrato all'Opening Night Live Show di Geoff Keighley al Gamescom 2020.

Il nuovo trailer in single player amplia la storia di Star Wars: Squadrons e la prospettiva alternata che i giocatori, nei panni di due piloti personalizzabili, sperimenteranno guidando avanti e indietro in missioni contro i nemici per salvaguardare la neonata Nuova Repubblica o per aiutare a ripristinare l'ordine dell'Impero Galattico.

Oltre al nuovo trailer, Motive ha pubblicato qui il quarto Pilot Briefing di Star Wars: Squadrons insieme al commento della scrittrice del videogioco, Joanna Berry. Il blog offre una panoramica della narrazione presente in Star Wars: Squadrons e di come si relaziona alla trama complessiva di Star Wars, oltre ad alcuni retroscena sui due squadroni chiave: l'eroico Vanguard Squadron della Nuova Repubblica e il temibile Titan Squadron dell'Impero Galattico.

Il suo debutto è previsto per il prossimo 02 Ottobre 2020 sulle attuali console (Xbox One, PS4 e relative evoluzioni) oltre che ovviamente su PC Windows, al prezzo di 39.90€, senza alcun cenno in merito all'eventuale debutto sulle console di prossima generazione (Ossia PS5 ed Xbox SX).