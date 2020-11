DEATHLOOP, Bethesda setta il lancio per il prossimo 21 Maggio (2021)

Bethesda e gli studi Arkane Lyon annunciano quest'oggi che DEATHLOOP, il nuovo gioco d'azione esclusivo per la console next-gen Playstation 5 ed ovviamente per PC Windows, debutterà ufficialmente il prossimo 21 Maggio 2021.

Viene dunque confermato quando dichiarato da Microsoft che ricordiamo, dopo aver acquisito Bethesda, ha garantito a tutti gli appassionati che le esclusive precedenti a tale acquisizione non avrebbero subito alcuna modifica, dimostrando coerenza e lealtà (Oltre che obbligata ad attenersi agli accordi stretti precedentemente tra la SW e Sony).

Maggiori informazioni su DEATHLOOP sono e saranno disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina.

PER CHI NON RICORDASSE DI COSA PARLERA' IL GIOCO:

Intrappolato in un loop temporale sull’isola di Blackreef, il nostro eroe Colt è costretto a rivivere lo stesso giorno all’infinito. Dotato di abilità straordinarie e armi devastanti, Colt dovrà sfruttare ogni strumento a propria disposizione per interrompere il loop e fuggire dall’isola. Per farlo, dovrà abbattere otto bersagli chiave disseminati su Blackreef prima che finisca il giorno e il loop cominci di nuovo. E, nel mentre, dovrà evitare la sua rivale Julianna, il cui unico obiettivo è conservare il loop a qualsiasi costo. Se vi sentite cattivi, potete perfino giocare come Julianna e invadere la campagna di un altro giocatore. Imparate da ogni ciclo, provate nuove strade, ottenete informazioni e scoprite nuove armi e abilità. E spezzate il loop a qualsiasi costo.