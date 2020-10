Monster Truck Championship, la nostra prova su PC Windows

Pagina 1 di 5

Chi come me ha avuto la fortuna di nascere durante i primi anni '90, oppure agli sgoccioli degli anni '80 se non prima, è riuscito ad assistere nella maniera più lineare possibile alla rapida evoluzione che hanno avuto i videogame da circa trent'anni a questa parte.

In concomitanza con il lancio delle prime console, le quali hanno aiutato ancor più dei computer a diffondere il genere grazie ad una maggiore accessibilità sia economica che pratica, abbiamo potuto assistere alle più svariate riproduzioni tridimensionali di qualsiasi categoria di sport, avventura e/o competizione.

Per rimanere in tema con l'oggetto di questa recensione, ricordo ancora quando quella mattina trovai "dal giornalaio" (E qui scende la lacrimuccia al sol pensiero) una rivista con una copia di Monster Truck Madness, che mi apprestai a lanciare sul mio fiammante notebook con CPU Intel Pentium IV M e GPU Nvidia GeForce 420GO da 32MB. 😜

Oggi, ad oltre 20 anni di distanza e con a disposizione una configurazione hardware davvero inimmaginabile a quell'epoca, mi ritrovo nuovamente nelle condizioni di salire a bordo di questi sempre impressionanti bestioni grazie al nuovo Monster Truck Championship, sviluppato da Teyon (Software house polacca fondata nel 2006 - vedi bibliografia su Wikipedia) e pubblicato da NACON.

Si tratta di un titolo di cui se ne sentiva la mancanza, sopratutto da parte degli appassionati del genere, che però sembra stia facendo tanto discutere la community per via di alcuni aspetti non proprio trascurabili, che come al solito cercheremo di chiarire.

Monster Truck Championship è disponibile negli store fisici ed anche tramite Steam dal 15 Ottobre (2020) per console e PC Windows, per quest'ultma piattaforma venduto al prezzo 39,99€. Sin dal lancio è disponibile il Patriot Pack al prezzo di 4.99€, il quale aggiunge un design ed un veicolo, ed il Rebel Hunter Pack al prezzo di 14.99€, il quale aggiunge un design esclusivo insieme a tre veicoli (Magnum, Victory e Frantic) insieme all'arena di corse nella città di Charleston.

Spunti di lettura:

Monster Truck Championship, svelata la DELUXE EDITION ed i bonus pre-order

Monster Truck Championship al debutto, disponibile il trailer di lancio