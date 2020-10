Monster Truck Championship al debutto, disponibile il trailer di lancio

NACON e TEYON vi invitano a partecipare a spettacolari competizioni con Monster Truck Championship. La simulazione monster truck è ora disponibile su PlayStation4, Xbox One e Steam. Il gioco uscirà su Nintendo Switch il 19 novembre 2020.

Monster Truck Championship è una simulazione unica nel suo genere, in cui i giocatori partecipano a diverse competizioni in 25 stadi e circuiti in tutti gli Stati Uniti. Non aspettatevi di eseguire acrobazie aeree impossibili semplicemente premendo l'acceleratore: i giocatori devono padroneggiare la fisica del veicolo per cercare di stabilire nuovi record di gara e realizzare trick realistici.

Monster Truck Championship riproduce fedelmente la sensazione unica di guidare questi potenti veicoli: controllo indipendente delle ruote anteriori e posteriori, anticipazione del trasferimento di massa in curva e previsione dei rimbalzi dopo i salti.

Ci sono cinque tipi di eventi in Monster Truck Championship: Race, in cui si cerca di finire al primo posto dopo aver completato un certo numero di giri contro altri otto piloti; Time-Trial, in cui si cerca di stabilire nuovi record di tempo; Drag Race, in cui si compete contro un altro pilota su un piccolo tratto di pista; Freestyle, in cui si cerca di eseguire il maggior numero possibile di trick spettacolari; e Destruction, che premia per aver distrutto ogni ostacolo possibile!

Monster Truck Championship ha anche una modalità carriera in cui i giocatori partecipano a diversi tornei, migliorano i loro veicoli dopo le vittorie e gestiscono la loro squadra e le risorse finanziarie. L'obiettivo è quello di portare a casa il premio finale: diventare il Campione della Lega Professionisti alle finali Monster Truck!

I giocatori possono guidare 16 veicoli, ognuno con molte opzioni di personalizzazione: cambiare il motore per una migliore accelerazione e una maggiore velocità massima, cambiare le gomme per regolare la trazione o scegliere le migliori sospensioni per i trick più impressionanti che si vogliono fare! Tutti questi elementi possono anche essere finemente messi a punto per garantire che il veicolo sia adattato alle diverse sfide disponibili. Inoltre, si possono modificare altri dettagli, come il colore del veicolo, gli accessori anteriori e posteriori e gli adesivi. In totale, sono personalizzabili più di una dozzina di elementi, in modo che tutti i piloti possano mostrare le loro abilità con uno stile e una maneggevolezza unici, in modalità single-player e nelle competizioni online per un massimo di otto giocatori.

Per un'immersione più profonda nell’esperienza di gioco, è possibile infine utilizzare la telecamera in cabina di pilotaggio e provare l'esilarante sensazione di vedere l'arena dall'alto. Dopo l’esecuzione di un trick infatti, la telecamera è posizionata in modo da poter ammirare le proprie mosse con l'angolazione migliore, e a volte si ottiene uno slow motion per una vista ancora più impressionante!

Monster Truck Championship vanta molte caratteristiche: