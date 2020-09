GigaByte, dichiarazione relativa ai condensatori SP-CAP e MLCC sulle schede grafiche GeForce RTX 3080/3090

In risposta ai recenti report che ipotizzano che l'uso di condensatori SP-CAP sulle schede grafiche GeForce RTX 3080/3090 potrebbe portare a problemi di stabilità e arresti anomali, GigaByte vorrebbe chiarire il problema con la seguente dichiarazione.

È falso che i condensatori SP-CAP potrebbero indipendentemente causare un crash dell'hardware. La stabilità o meno di una scheda grafica richiede una valutazione completa del circuito generale e del design di erogazione di potenza, non solo la differenza nei tipi di condensatori. Gli SP-CAP e gli MLCC hanno caratteristiche e usi diversi, quindi non è corretto affermare che un tipo di condensatore è migliore dell'altro. Le schede grafiche GIGABYTE GeForce RTX 30 sono progettate secondo le specifiche NVIDIA e hanno superato tutti i test richiesti, quindi la qualità del prodotto è garantita. Le schede grafiche delle serie GIGABYTE GeForce RTX 3080/3090 GAMING OC ed EAGLE OC utilizzano condensatori SP-CAP 470uF di alta qualità e bassa ESR, che soddisfano le specifiche stabilite da NVIDIA e forniscono una capacità totale di 2820u in termini di potenza del core della GPU, superiore rispetto alla media del settore. Il costo dei condensatori SP-CAP non è inferiore a quello degli MLCC. GIGABYTE valorizza molto l'integrità del prodotto e sicuramente non riduce i costi utilizzando materiali economici.

NVIDIA ha rilasciato un driver (versione 456.55) il 29 settembre 2020 che migliora la stabilità. Si consiglia agli utenti di eseguire l'aggiornamento al driver più recente per prestazioni ottimizzate. Per gli utenti che riscontrano problemi di alimentazione con le schede grafiche della serie GIGABYTE GeForce RTX 30, GIGABYTE fornirà la sostituzione del prodotto gratuitamente.

GIGABYTE ha costantemente migliorato e ottimizzato la qualità dei propri prodotti, soprattutto in termini di design termico, per fornire la migliore esperienza di gioco ai consumatori per decenni. Per l'ultima serie di schede grafiche AORUS GeForce RTX 30, abbiamo anche prestato particolare attenzione alle prestazioni di raffreddamento e introdotto soluzioni leader del settore come MAX-Covered Cooling per garantire il funzionamento stabile di ogni componente.

Appendix 1 – Comparison Chart

Model NVIDIA RTX 3080 / 3090 Reference Design GIGABYTE RTX 3080 / 3090 GAMING OC & EAGLE OC GPU core Power SP-CAP 220u/9m OHM *5 MLCC 22u *10 SP-CAP 470u/6m OHM *6 Total Capacity(u) 1320u 2820u

Appendix 2 – Risultato del test di Paul's Hardware, che indica che GIGABYTE RTX 3080 GAMING OC è stabile:

https://www.youtube.com/watch?v=BkTgYMlCl4E