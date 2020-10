XPG lancia il modulo di memoria SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB

XPG, fornitore di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’ eSport e appassionati di tecnologia, annuncia il modulo di memoria XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB.

Fornendo velocità fino a 5000 Mhz, l’XPG SPECTRIX D50 Xtreme garantisce prestazioni da urlo ed un design ricercato, un dissipatore realizzato con splendide linee geometriche, abbagliante illuminazione RGB e una straordinaria superficie riflettente.

Prodotto solo con chip e PCB di altissima qualità, la SPECTRIX D50 Xtreme offre il massimo in termini di stabilità, affidabilità e velocità che raggiungono i 5000 MHz. Inoltre, supporta le ultime piattaforme Intel e AMD.

La SPECTRIX D50 Xtreme ha anche un look ricercato con una combinazione particolare di linee geometriche, una barra luminosa RGB triangolare e una superficie lucida e specchiata. La SPECTRIX D50 Xtreme viene fornita come doppio kit con una capacità di 8 GB per modulo e in due varianti da 4800 MHz e 5000 MHz.

Con l'app XPG RGB Sync o un software di uno dei produttori di schede madri, gli utenti possono passare tra diverse modalità di illuminazione, tra cui: statica, respirazione e cometa.

Oltre alle varie modalità,è presente anche la modalità Musica per sincronizzarsi con i propri brani preferiti. La SPECTRIX D50 Xtreme ha la piena compatibilità con l’XMP 2.0 per rendere l'overclock semplice se installato su PC che supportano l’XMP 2.0.

Grazie all’XMP 2.0 gli utenti hanno più modi per accedere all'overclock della memoria, anche direttamente dal sistema operativo piuttosto che dalle impostazioni del BIOS.