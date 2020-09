GIGABYTE lancia la nuova serie di Gaming Monitor con KVM integrato

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, è entusiasta di presentare l’ultima linea di monitor da gioco progettata per migliorare la produttività del lavoro, l'intrattenimento, e offrire un'esperienza di gioco ultraveloce.

Tradizionalmente, KVM è ampiamente adottato per migliorare la produttività negli ambienti di test o nelle trasmissioni multimediali. Tuttavia, KVM non si limita solo a queste applicazioni. Con lo sviluppo della tecnologia e il comportamento dei consumatori in evoluzione, le persone oggigiorno tendono a trascorrere molto tempo sui telefoni cellulari e hanno più dispositivi mobili. In qualità di marchio che cerca costantemente di migliorare l'esperienza dell'utente, GIGABYTE percepisce questa tendenza e ha sviluppato una serie di monitor con KVM per integrare ed elevare il livello di divertimento degli utenti.

La nuova linea è dotata di porte USB Type-C che forniscono visualizzazione, dati e alimentazione ai dispositivi mobili. Collegando i dispositivi (con supporto della modalità alternativa DisplayPort) al monitor direttamente, gli utenti possono utilizzare la tastiera e il mouse per controllare il dispositivo. La cosa fantastica è che non solo funziona come il mirroring dello schermo per un maggiore piacere di visualizzazione, ma utilizza le periferiche per controllare e persino giocare ai giochi mobile! A parte l'uso ricreativo, a causa dell'unicità del supporto multipiattaforma, non è più necessario preoccuparsi del sistema operativo, il miglioramento della produttività non potrebbe essere più facile!

La caratteristica più unica del nostro KVM integrato è che includiamo il pulsante KVM direttamente sul monitor. Con il pulsante KVM dedicato sul lato posteriore, gli utenti non devono più perdere molto tempo a scorrere il menu del monitor per cercare e abilitare la funzione. Non solo fa risparmiare tempo, ma ne facilita l'uso poiché per attivare la funzione basta un solo pulsante.

I vantaggi offerti dal nostro KVM integrato non sono l'unico vanto di questa gamma. Come suggerisce il nome del modello, questa linea fa parte della nostra serie Gaming. Le fenomenali specifiche del pannello garantiscono gaming ad alte prestazioni con tempi di risposta e frequenza di aggiornamento rapidi; ottima riproduzione dei colori, ampia gamma di colori e ampi angoli di visione, per una qualità dell'immagine dettagliata e nitida adatta a ogni scopo. La linea supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, fornendo l'esperienza di gioco più fluida che consente agli utenti di giocare senza effetti di screen tearing.

M27F Gaming Monitor

M27F è un monitor piatto da 27 pollici con risoluzione FHD e prestazioni cromatiche di livello IPS, che copre un'ampia gamma di colori - 95% DCI-P3 / 130% sRGB - per garantire la precisione del colore. Con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 1ms, gli utenti possono godere di movimenti fluidi in ogni attività. Inoltre, è possibile ottenere maggiore potenza attivando le classiche funzionalità tattiche di GIGABYTE sul campo di battaglia. L'amatissimo Aim Stabilizer, Black Equalizer e mirino personalizzabile mirano tutti ad aiutarti a vincere. Questo modello porta il gioco a un livello superiore con entrambe le specifiche del pannello e le caratteristiche GIGABYTE KVM.

M27Q Gaming Monitor

M27Q è un display piatto da 27 pollici, e utilizza la tecnologia GIGABYTE SuperSpeed IPS per ottenere un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms con una frequenza di aggiornamento di 170 Hz, offrendo una qualità dell'immagine brillante e immagini in movimento fluide. Per prestazioni cromatiche, la risoluzione QHD e la gamma di colori estremamente ampia del 92% DCI-P3 / 140% sRGB forniscono un'eccezionale precisione e uniformità del colore. Inoltre, questo monitor è certificato VESA DisplayHDR 400 e offre una qualità di visualizzazione spettacolare per l'esperienza di gioco e film. Questo modello supporta anche le caratteristiche tattiche classiche di GIGABYTE, la cosa ancora migliore è che viene fornito con la funzione PIP / PbP. Combinando questa funzione con KVM, offre ulteriore flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni. Gli utenti possono persino impostare i tasti di scelta rapida nel software OSD SideKick per abilitare rapidamente questa funzione, migliorando la massima potenza dell'abilità multitasking.

La serie di Gaming Monitor GIGABYTE KVM sarà disponibile presso i rivenditori locali a settembre/ottobre.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visita il relativo sito Web:

M27F Gaming Monitor: https://www.gigabyte.com/it/Monitor/M27F#kf

M27Q Gaming Monitor: https://www.gigabyte.com/it/Monitor/M27Q#kf