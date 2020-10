Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile il trailer di lancio

1981. La Guerra Fredda è al suo culmine. I poteri mondiali si contendono il controllo mentre incombe una minaccia nascosta. In Call of Duty: Black Ops Cold War, i giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie mai avvenute per fermare un complotto portato avanti per decenni.

Ti aspetta una campagna per giocatore singolo sconvolgente con i protagonisti di Black Ops Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson nella stessa squadra per affrontare un misterioso nemico conosciuto con il nome di Perseus.

Nella nuova generazione del multigiocatore di Black Ops puoi esplorare il mondo dai deserti dell'Angola al gelido Mar Nero con un'esperienza Cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori.

Una nuova esperienza cooperativa zombi porterà te e la tua squadra a vivere la storia dell'etere oscuro con “Die Maschine”. Collabora con una squadra d'intervento internazionale finanziata dalla CIA conosciuta come Requiem, mentre i segreti di un orribile esperimento della Seconda Guerra Mondiale minacciano gli equilibri mondiali.

