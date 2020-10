WRC 9, il primo aggiornamento gratuito arriva con nuovi contenuti

NACON e lo studio KT Racing sono lieti di svelare i nuovi contenuti inclusi nel primo aggiornamento gratuito di WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. Ad un mese dal lancio su PlayStation4, Xbox One e PC sull'Epic Games Store, chiunque sia in possesso del gioco può ora godere di più prove speciali, di un nuovo pilota e della nuova Modalità Photo.

Spunti di lettura: WRC 9 e l'attesa della next-gen, recensione e benchmark su PC Windows

Acclamato dalla comunità gaming e dalla critica, WRC 9 aveva già annunciato in precedenza una serie di aggiornamenti gratuiti post-lancio inclusivi di nuove funzionalità per entusiasmare i fan. Da oggi, 6 prove speciali sono state aggiunte all'iconico Neste Rally Finland, il rally più veloce della stagione. Si tratta di una sfida notevole per i piloti che, mai come ora, dovranno affidarsi ai pacenotes del loro co-piloti per affrontare un percorso pieno di salti alla cieca!

Tra i nuovi contenuti, i giocatori potranno dare il benvenuto anche al pilota neozelandese Hayden Paddon e al suo co-pilota John Kennard al volante della celebre Hyundai i20 WRC. Infine, WRC 9 dispone ora di una Modalità Photo, che i giocatori potranno utilizzare per condividere i loro momenti preferiti in alcuni dei paesaggi più belli del mondo.

WRC 9 sarà presto oggetto di un secondo aggiornamento gratuito che includerà l'attesissima modalità Co-driver. Maggiori dettagli saranno condivisi molto presto!