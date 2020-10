OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 ufficiali

OnePlus, brand globale di tecnologia, ha lanciato oggi due nuovi smartphone della linea di prodotti OnePlus Nord - OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 - estendendo così l'esperienza di smartphone premium dell'azienda a più persone in tutto il mondo. La serie OnePlus Nord N è frutto di anni di innovazioni, pensate per portare la stessa esperienza utente rapida e fluida per la quale OnePlus è ampiamente conosciuta anche a segmenti di prezzo più accessibili.

La nuova serie OnePlus Nord N Series offre esperienze di visualizzazione coinvolgenti, una batteria di lunga durata, un'avanzata configurazione multi-camera e un software di livello superiore grazie a OxygenOS.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha dichiarato: "La missione di OnePlus di condividere la migliore tecnologia con il mondo significa impegnarsi per rendere la tecnologia all'avanguardia ad una gamma di utenti sempre più ampia. La serie OnePlus Nord N rappresenta il prossimo passo della nostra strategia, quella di estendere la nostra offerta di smartphone a diversi segmenti di prezzo. Ora ancora più utenti potranno ottenere un'esperienza burdenless senza rinunciare alla qualità".

Tuomas Lampen, Head of Strategy OnePlus Europe, ha dichiarato: "Da quando abbiamo lanciato il primo prodotto OnePlus Nord in Europa e in India, la nostra community ha dimostrato chiaramente di essere entusiasta della prospettiva di dispositivi OnePlus ancora più convenienti, perché sa che non ci accontentiamo mai. Il lancio di OnePlus Nord N10 5G e di OnePlus Nord N100 è un ulteriore passo volto a portare la stessa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti, partendo dall'Europa. Continueremo ad adattare il nostro portfolio prodotti per garantire esperienze premium su larga scala alla nostra community".

OnePlus Nord N10 5G: la più accessibile esperienza premium 5G

OnePlus Nord N10 5G porta la potenza del 5G ad un maggior numero di consumatori con un display a 90Hz, la Warp Charge e prestazioni di alta qualità della fotocamera quadrupla. Le performance scattanti di OnePlus Nord N10 5G sono alimentate da 6 GB di RAM con 128 GB di memoria, espandibile fino a 512 GB per raccogliere tutte le vostre applicazioni, giochi, film e canzoni preferite.

OnePlus Nord N10 5G è caratterizzato dall'esperienza di visualizzazione rapida e fluida tipica dei device OnePlus, con il suo bellissimo display FHD+ da 6,49''' e la frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sia che si giochi o si guardi un video, il display fluido e i potenti altoparlanti doppi offrono un'esperienza stereo davvero coinvolgente. OnePlus' Warp Charge è una delle tecnologie di ricarica rapida leader nel settore, ora disponibile anche su OnePlus Nord N10 5G. Il dispositivo supporta Warp Charge 30T con una batteria da 4300mAh, il che significa meno tempo collegato alla presa, più tempo da godersi all’aperto.

Il 5G sta cambiando il modo in cui le persone usano i loro smartphone. OnePlus Nord N10 5G mira a rendere accessibile questa connettività di nuova generazione ad ancora più utenti con il chipset Qualcomm® Snapdragon™ 690 alimentato da una CPU Octa-core.

Il potente sistema a quattro fotocamere posteriore di OnePlus Nord N10 5G consente di catturare il mondo che ci circonda con dettagli sorprendenti. È dotato di un obiettivo principale da 64 MP e di un obiettivo ultra-wide a 119 gradi, insieme a lenti macro e monocromatiche dedicate. Il dispositivo conta inoltre, una fotocamera frontale da 16 MP per le selezioni o le videochiamate.

OnePlus Nord N100: Grande intrattenimento con un prezzo che si adatta a tutti

Progettato per gli utenti che desiderano un'esperienza di utilizzo quotidiana da fuoriclasse, OnePlus Nord N100 è dotato di un grande display, di una grande batteria e di un grande spazio di archiviazione ad un prezzo accessibile. Ha un immersivo display da 6,52" con la potenza di due altoparlanti stereo. Per una lunga durata della batteria, OnePlus Nord N100 è alimentato da una batteria da 5000mAh e supporta una carica veloce da 18W.

In termini di prestazioni, OnePlus Nord N100 è dotato di 4 GB di RAM con 64 GB di memoria, che funziona su un chipset Qualcomm® Snapdragon™ 460 e una CPU Octa-core. Lo storage espandibile è opzionale attraverso uno slot per schede MicroSD. Nord N100 viene fornito con una fotocamera principale da 13 MP, un obiettivo bokeh che aiuta a generare foto in modalità ritratto e un obiettivo macro per un'esperienza di scatto dinamica.

Sia OnePlus Nord N10 5G che OnePlus Nord N100 arrivano con OxygenOS 10.5 preinstallata, per un'esperienza software veloce e fluida a livello di flagship. OxygenOS offre caratteristiche come Dark Mode, Zen Mode, e un set completo di opzioni di personalizzazione che permettono agli utenti di modificare tutto, dalle forme delle icone alle animazioni delle impronte digitali. Progettato per essere ultra-veloce e liscio, OxygenOS ha quasi 300 potenti ottimizzazioni del software per offrire l'esperienza definitiva dello smartphone.

Prezzi e disponibilità:

OnePlus Nord N10 5G nella versione 6GB di RAM + 128GB di ROM arriverà nella colorazione Midnight Ice ad un prezzo di partenza di 349 euro.

OnePlus Nord N100 sarà disponibile nella versione 4GB di RAM + 64GB di ROM nella colorazione Midnight Frost a 199 euro.

Per maggiori informazioni consultare le pagine dedicate http://oneplus.com/n10-5g e http://oneplus.com/n100.

Disponibilità

OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 saranno disponibili in Italia a partire da Novembre.