RAINBOW SIX SIEGE, in arrivo l'evento di Halloween a tempo limitato "Sugar Fright"

Ubisoft ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per la Stagione 3 dell’Anno 5 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Sugar Fright. Questo evento porta con sé una nuovissima modalità, Candy War, che permetterà ai giocatori di respawnare per la prima volta in Rainbow Six Siege.

Questo evento durerà due settimane, a partire da domani, 27 ottobre, fino al 10 novembre. In un mondo fantastico pieno di caramelle e morte, i giocatori saranno costretti a rivivere i loro incubi in continuazione. La loro unica speranza di fuga sarà raccogliere abbastanza caramelle e vincere in questo gioco spietato.

In Candy War, i giocatori dovranno raccogliere le caramelle lasciate dai loro avversarsi dopo essere stati eliminati. Ma per la prima volta nella storia di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, i giocatori potranno respawnare e cercare vendetta. Questo evento è ambientato in una nuovissima mappa, creata appositamente per questa modalità e disponibile solamente durante il corso dell’evento.

L’evento Sugar Fright comprenderà una Collezione di 30 oggetti unici, incluse personalizzazioni esclusive per Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo e Pulse. Questi stili a tema marionetta sono gli stessi che i giocatori potranno trovare all’interno del gioco scegliendo questi Operatori per giocare alla modalità Candy War.

I giocatori potranno ottenere pacchetti Sugar Fright attraverso una speciale Sfida Evento, acquistare i pacchetti per 300 Crediti R6 o 12500 Renown ciascuno nella sezione Pacchetti della schermata Home. Infine, gli oggetti di personalizzazione esclusivi e a tempo limitato di ogni Operatore saranno acquistabili come Bundle nella sezione Shop per 1680 Crediti R6 ciascuno.

Per ulteriori informazioni sull’evento Sugar Fright, visitare: https://rainbow6.com/sugarfright.