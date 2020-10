Halloween in Red Dead Online: Halloween Pass, modalità Dead of Night, Pantere Leggendarie e molto altro!

All Hallow's Eve è all'orizzonte e il mondo di Red Dead Online ha preso una piega inquietante con il nuovissimo Dead of Night Mode, un duo mortale di nuovi Legendary Panthers e un Halloween Pass completo a tema Gothic Décor per tutti i Moonshine Bar. Seguirà molto altro durante la settimana.

Ulteriori dettagli includono:

- Nuova modalità Dead of Night: quattro squadre competono per ottenere il maggior numero di punti eliminando i Dead

- Nuove Pantere leggendarie avvistate nelle paludi locali: la Leggendaria Pantera Notturna è stata avvistata al tramonto a sud di Bolger Glade, mentre la Pantera Fantasma albina è stata vista cacciare i cervi nella zona della palude Bluewater Marsh

- Nuovo pass di Halloween: un upgrade a tempo limitato acquistabile con 20 ranghi di ricompense che includono un tema Gothic Décor per il Moonshine Bar del giocatore, filtri per la fotocamera avanzata, abbigliamento a tema per giocatori e cavalli, emotes, variazioni di armi, bandiere del campo e sfondi di Photo Studio

- Tutti i viaggi veloci sono gratuiti questa settimana

- Nuovi set di indumenti sbloccabili: portando le pelli della Leggendaria Pantera Notturna e della Leggendaria Pantera Fantasma albina al negozio di Gus

- Nuovi studi sul vitalismo, Premi aggiuntivi e Sconti

- Nuovi vantaggi nel gioco d'azzardo: i giocatori che si connettono al Prime Gaming riceveranno un Bandolier singolo gratuito, più offerte per il 50% di sconto su un Double Bandolier, 50% sul Deluxe Campfire e 30% sul Improved Bow

- Vantaggi Prime Gaming: un cappotto Katata gratuito, 6.000 XP Naturalist, un Campo Selvaggio gratuito e 5 Feromoni Leggendari per i giocatori che collegano il loro account del Social Club con Prime Gaming