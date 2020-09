Lenovo presenta X1 Nano, ed annuncia la disponibilità all'ordine di ThinkPad X1 Fold

Lenovo annuncia un’importante novità al suo porfolio di prodotti premium X1, il nuovo ThinkPad X1 Nano. Il più leggero ThinkPad di sempre con appena 907 grammi di peso, stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni e funzionalità e un design avveniristico e ultraleggero. Primo Lenovo ThinkPad basato sulla piattaforma Intel Evo platform e con processori Intel Core di undicesima generazione, X1 Nano si distingue per la grande velocità e le funzionalità intelligenti mantenendo al contempo una straordinaria durata della batteria . Il display in 2K da 13 pollici con rapporto 16:10 e cornici sottili restituisce immagini straordinarie, mentre i quattro altoparlanti e quattro microfoni con audio a 360 gradi migliorano le capacità audiovisive. Per un’esperienza veramente immersiva X1 Nano supporta Dolby Vision e Dolby Atmos. La connettività WiFi 6 e l’opzione 5G offrono il meglio della connettività oggi disponibile, per una maggiore ampiezza di banda e nuovi livelli di efficienza e collaborazione, per una connessione costante in un nuovo mondo lavorativo che vede sempre di più convivere i collegamenti da remoto e la presenza in ufficio.

Lenovo annuncia oggi che il primo foldable PC al mondo, ThinkPad X1 Fold, è disponibile e per essere ordinato e l’arrivo è previsto sul mercato nelle prossime settimane. Apice dell'innovazione ingegneristica, X1 Fold porta con sè un mix rivoluzionario di portabilità e versatilità che definisce una nuova categoria di personal computing, abilitata dai processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid e resa possibile dal programma di innovazione Project Athena di Intel. Unendo in un singolo dispositivo le funzionalità d’uso di smartphone, tablet e laptop, questo PC pieghevole rimodellerà per sempre il modo di lavorare, giocare, creare e connettersi. Con il 5G6 opzionale, la connessione sarà più veloce, sicura e ottimizzata, mentre sono presenti specifiche funzionalità di protezione e di sicurezza ThinkShield.

Il più leggero ThinkPad di sempre

Con meno di un chilo di peso, ThinkPad X1 Nano è il più leggero ThinkPad di sempre e offre una delle dotazioni più complete per un laptop ultraleggero e con prestazioni, display, audio e sicurezza eccezionali.

Dotato di processori fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, X1 Nano offre i migliori processori al mondo per laptop thin & light, per una velocità fino a 2,7 volte superiore nella creazione di contenuti, produttività oltre il 20% più veloce e giochi due volte più veloci in streaming di flussi di lavoro reali rispetto a prodotti simili.

Thunderbolt 4 offre una connessione veloce con un unico cavo per alimentazione, monitor, storage e a molti altri dispositivi esterni.

X1 Nano è il primo ThinkPad a disporre di una suite aggiornata di funzionalità di sicurezza ThinkShield AI e biometriche. Queste vanno dal nuovo riconoscimento vocale al rilevamento della presenza umana e consentono l'accesso senza interazione tattile e il blocco del dispositivo quando l'utente si allontana, fino al familiare lettore di impronte digitali Match on Chip.

X1 Nano sarà disponibile con Windows 10 Pro oppure Ubuntu Linux e con connettività 5G opzionale, pronta per il futuro.

Il display Dolby Vision 2K da 13 pollici in 16:10 offre un ampio angolo di visualizzazione e copre il 100% della gamma sRGB per garantire chiarezza e precisione del colore. Sono disponibili anche display touch opzionali.

Il comparto audio include quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos per un suono coinvolgente e, insieme ai quattro microfoni a 360 gradi, assicura che il suono sia forte e chiaro durante le chiamate audio e video.

Ultraleggero, prestazioni elevate, display brillanti, audio eccezionale e connettività pensata per il futuro fanno del ThinkPad X1 Nano un laptop ideale per un mondo di lavoro ibrido. Vero capolavoro di ingegneria, X1 Fold inaugura invece una categoria nel settore computing completamente nuova e ridefinirà il modo in cui pensiamo e utilizziamo i dispositivi.

Una grande svolta nel settore del personal computing

Frutto di cinque anni di lavoro, ThinkPad X1 Fold è il primo del suo genere in una nuova categoria di personal computer che ridefinisce i parametri del settore e il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Comodo da trasportare, completo in fase d’uso. ThinkPad X1 Fold si adatta ai nuovi modelli di lavoro da remoto, da ufficio e ibridi, nel percorso verso un'innovazione rivoluzionaria che potenzierà la creatività, la collaborazione e l'intrattenimento in grado di assecondare le specifiche esigenze.

ThinkPad X1 Fold è ora disponibile per essere ordinato, insieme ad accessori opzionali come la tastiera Bluetooth Mini Fold, che può essere riposta e caricata in modalità wireless all'interno del sistema; Lenovo Mod Pen, che consente di prendere appunti, annotare o firmare documenti; e Lenovo Easel Stand, l’accessorio per un facile posizionamento verticale o orizzontale su una scrivania.

"Siamo entusiasti di portare sul mercato non uno, ma due incredibili dispositivi che ridisegneranno l'esperienza degli utenti mentre lavorano da casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo", ha affermato Christian Teismann, President Commercial PC and Smart Devices Business di Lenovo. "Fornire agli utenti le più innovative esperienze audio/video e nuovi form factor, connettività 5G sempre attiva, prodotti ultraleggeri e ultra mobili per un nuovo modo di lavoroare è qualcosa di cui siamo orgogliosi".

"La nostra storia con Lenovo rappresenta una base solida per promuovere insieme l'innovazione e fornire nuove esperienze di PC sul mercato", ha affermato Gregory Bryant, executive vice president e general manager del Client Computing Group di Intel. "ThinkPad X1 Nano e ThinkPad X1 Fold, entrambi resi possibili dal programma Project Athena, esemplificano il nostro impegno per l'innovazione dei PC e offrono le migliori esperienze di laptop per chi ha bisogno di macchine pensate per ottenere risultati3”.

Controlla e configura l'esperienza PC Lenovo per utenti finali e amministratori IT

Tutti i prodotti della famiglia Think prevedono una versione aziendale dell’applicazione Vantage, che questo autunno riceverà un aggiornamento. Commercial Vantage 1.2 è un'applicazione lato client progettata per i clienti aziendali che non solo semplifica l'aggiornamento delle impostazioni hardware da parte degli utenti finali, ma offre anche controlli specifici per gli amministratori IT incaricati di gestire il parco macchine della loro azienda. Con questa versione, la dimesnione dell’applicazione per l’installazione è stata dimezzata e l'interfaccia semplificata con accesso rapidoa tutte le funzionalità.

Nel mondo di oggi, in cui i dipendenti lavorano da remoto e in aree diverse dall’ufficio, Commercial Vantage supporta l'utente ovunque si trovi, dando la possibilità di personalizzare le prestazioni della batteria, il microfono, il display e le impostazioni della fotocamera per un'esperienza audiovisiva ottimizzata. Fornisce inoltre una maggiore sicurezza rilevando le reti WiFi non affidabili e automatizzando gli aggiornamenti del BIOS e del firmware, garantendo una migliore protezione dei dispositivi contro le minacce, anche quelle future. Per gli utenti finali, gli aggiornamenti di sistema sono a portata di clic, senza dover coinvolgere l’helpdesk IT. Tuttavia, questa migliore esperienza utente non sacrifica la la gestione da parte dell’IT. Con Commercial Vantage, gli admin IT possono mantenere il controllo di ogni dispositivo Lenovo all’interno del parco macchine aziendale, e tramite Vantage verificare gli aggiornamenti o avviarli. I controlli di amministrazione integrati sono stati aggiunti in questa versione per consentire l'esecuzione e il controllo da remoto dell'esperienza di aggiornamento del sistema per garantire che i dispositivi siano mantenuti aggiornati anche quando il personale IT non abbia accesso al dispositivo fisico.

Prezzi e disponibilità

ThinkPad X1 Fold con Windows 10 può essere ordinato da oggi e sarà disponibile nelle prossime settimane, a partire da 2899 euro + IVA.

ThinkPad X1 Nano si prevede sarà disponibile per l’ultimo trimestre del 2020, i prezzi per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

Commercial Vantage 1.2 sarà disponibile dal 13 ottobre in tutti i nuovi prodotti della famiglia Think senza costi aggiuntivi. I possessori dei prodotti Think potranno scaricare la versione più aggiornata dal 13 ottobre dal Microsoft Store e sul sito dedicato.