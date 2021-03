Project CARS 3, disponibile il terzo DLC “Power Pack”

Il DLC di Project CARS 3 "Power Pack" è ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC, incluso nel Season Pass di Project CARS 3 o come contenuto acquistabile separatamente.

Il DLC aggiunge tre leggendarie icone giapponesi: la 1985 Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86), la Nissan Silvia S15 Spec-R Aero e la Nissan 370Z. Inoltre, la 2021 Nissan Z Proto farà la sua prima apparizione in un videogioco. Tutte e quattro le vetture saranno disponibili insieme ai rispettivi kit di conversione in auto da gara.

Il "Power Pack" aggiunge anche un nuovo tracciato gratuito per tutti i giocatori, il Lake Valley Speedway, situato nello Utah, Stati Uniti, e disponibile in 4 configurazioni diverse.

Le auto incluse nel "Power Pack" sono:

1985 Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) + kit di conversione in auto da gara

2002 Nissan Silvia S15 Spec-R Aero + kit di conversione in auto da gara

2020 Nissan 370Z + kit di conversione in auto da gara

2021 Nissan Z Proto + kit di conversione in auto da gara

Il "Power Pack" include anche:

16 eventi a tema

Nuovi obiettivi e trofei basati sulle leggende

12 livree / 20 decalcomanie / 5 schemi

5 cerchi / 10 gomme

10 targhe / 5 numeri di gara

1 nuovo personaggio con 10 tute e 10 caschi

Il "Power Pack" è il terzo di quattro pacchetti di contenuti per Project CARS 3. Il "Legends Pack" e lo "Style Pack" sono già disponibili, mentre il pacchetto finale, "Electric Pack", sarà lanciato nella primavera del 2021, con nuove auto e oggetti per la personalizzazione unici. Ogni pacchetto include anche un circuito gratuito e disponibile per tutti i giocatori di Project CARS 3.

