Ubisoft annuncia il lancio della Open Beta di Hyper Scape

In occasione di Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che la Open Beta di Hyper Scape è ora disponibile per gli utenti PC in tutto il mondo.

Hyper Scape è un frenetico sparatutto urbano free-to-play in stile battle royale sviluppato da Ubisoft Montreal e ambientato nel lontano futuro del 2054, dove fino a 100 concorrenti hanno raggiunto la città virtuale di Neo-Arcadia per affrontare una serie di frenetici scontri ricchi d’azione e conquistare il titolo di campioni.

Durante la Open Beta, Hyper Scape introdurrà la Crown Rush Solo, una versione tutti contro tutti per 100 giocatori della sua principale modalità battle royale, in aggiunta alla modalità a squadre per 3 giocatori già disponibile Crown Rush Squad. La Open Beta includerà anche due nuove modalità a tempo limitato, Hack Runner Squad e Turbo Mode Squad. Inoltre, la Open Beta offrirà anche un nuovo hack e una nuova arma, rispettivamente Shockwave e Harpy. Due nuovi contenuti che andranno ad aggiungersi alle nove armi e i nove hack già disponibili per il test tecnico.

La Open Beta di Hyper Scape introdurrà anche nuove caratteristiche all’innovativa estensione Crowncast Twitch, tra cui la possibilità di far progredire il Pass battaglia guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch e la possibilità per gli streamer di invitare gli spettatori a entrare nella propria squadra. Queste novità vanno ad aggiungersi ai precedenti Eventi per gli spettatori, che consentono agli spettatori di Twitch di avere anche un impatto in tempo reale sulla battaglia, votando alcuni eventi che influenzeranno tutti i partecipanti a una partita, come una bassa gravità o munizioni infinite. La Open Beta introduce anche un nuovo evento chiamato Haste, che aumenta la velocità del gioco per tutti i partecipanti.

La Open Beta di Hyper Scape includerà un Pass battaglia gratuito fino al livello 30, oltre a uno store in-game che offrirà alcune opzioni di personalizzazione aggiuntive. Tutti i progressi e gli oggetti ottenuti nella Open Beta saranno trasferiti alle future sessioni live e anche al lancio della versione completa, su PC e console. Hyper Scape lancerà la propria Stagione uno per PC, Xbox One e PlayStation4 durante l’estate.

Hyper Scape è stato sviluppato da zero per creare un’esperienza battle royale intensa, verticale e frenetica. Squadre di tre giocatori e utenti singoli possono immergersi nella futuristica città virtuale di Neo-Arcadia per affrontare dinamici scontri a fuoco, passando da stretti vicoli ad ampi tetti e interni letali.

Hyper Scape introduce le Hack, abilità che i giocatori potranno ottenere nello scenario di gioco proprio come le armi. Le Hack garantiscono capacità offensive e difensive adatte a ogni stile di gioco. Piazzare una mina, rintracciare un nemico, proteggere la propria squadra con una parete o diventare invisibili per sorprendere gli avversari sono solo alcuni degli esempi di Hack che i giocatori potranno combinare e usare facilmente. Inoltre, tutte le Hack e le armi possono essere potenziate attraverso la meccanica della Fusione per produrne versioni ancora più potenti

Hyper Scape rinnova e stravolge la formula dei battle royale in molti modi e con elementi come l’imprevedibile Decadimento, che dissolve la mappa di Neo-Arcadia in vari schemi, o l’esclusiva meccanica dell’Eco, che mantiene i giocatori attivi nella battaglia anche quando sono a terra. Al termine di una partita di Hyper Scape, inizierà un avvincente scontro finale con la comparsa sulla mappa della corona di Hyper Scape. I giocatori potranno conquistare la vittoria in due modi, ottenendo e controllando la corona per 45 secondi o diventando l’ultimo giocatore o l’ultima squadra a restare in gioco.

Per maggiori informazioni su Hyper Scape, visitare: www.hyperscape.com.