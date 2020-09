Adobe annuncia l'Experience Forum Live, in programma il 29 Settembre

Torna l'annuale appuntamento di Adobe con Experience Forum Live, per la prima volta completamente in digitale, per offrire un'occasione di confronto sull'evoluzione e sulle nuove soluzioni per un digital business di successo. Gestita come un TV show completamente virtuale, l'edizione 2020 di Experience Forum Live si terrà martedì 29 settembre dalle 10.15 alle 13 e sarà incentrata sui temi digital engagement, customer experience e accelerazione dell'e-commerce in fase di ripartenza del Paese.

In un momento storico fortemente segnato dall'emergenza sanitaria, il digitale ha dimostrato di essere una fondamentale leva strategica da mettere in campo per ogni attività economica e determinante per la ripartenza di molte imprese.

In questo senso l'imprenditorialità è chiamata a un impegno nel ripensare in una logica molto più tecnologica l'approccio al cliente inteso sia come rapporto interaziendale che verso il cliente finale. La disponibilità di soluzioni, la conoscenza degli strumenti e l'esperienza dei casi di successo, diventano centrali per permettere alle aziende di capire le dinamiche di approccio ai brand nel B2B e nel B2C e gestire con efficacia il nuovo volto del customer journey in ogni tipo di business.

Gli esperti del settore, speaker italiani e internazionali e testimonial Adobe si confronteranno in un dibattito in una sessione plenaria orientata all'approfondimento del mercato del digital business in tutte le sue sfaccettature. In parallelo sono previsti breakout aperti a tutti, con testimonianze live su progetti di Digital Experience realizzati da alcuni top brands italiani in collaborazione con i Partner Adobe. Dal mondo accademico con Valentina Pontiggia (Politecnico di Milano) e Luciano Floridi (University of Oxford) che esploreranno rispettivamente Engagement, carrello, check-out e i diversi approcci del consumatore negli acquisti online B2B e B2C, si arriverà alle testimonianze aziendali che si concentreranno sulle sfide e sulle opportunità dell'engagement e dell'e-commerce nel New Normal (Gionata Galdenzi, Head of Ecommerce di Aeffe, Alessandro Casellato, Ecommerce & Digital Director di Costa Crociere, Davide Filizola, CDO, Sisal Entertainment). A chiudere la plenaria, una divergente parodia comico-scientifica del comportamento neuro marketing del consumatore del nuovo millennio a cura di Diego Parassole, attore, comico, formatore e brainspeaker.

Experience Forum Live sarà anche l'occasione per presentare la piattaforma di engagement Marketo e Commerce Cloud, la soluzione di Adobe che combina Magento Commerce con la personalizzazione, l'AI e l'analisi di livello enterprise di Adobe per creare esperienze ideali per ogni business. Marco Gruppo (Adobe Marketo Solutions Consultant) e Fatine Amante (Enterprise Sales, Marketing Automation Specialist) racconteranno il customer Journey B2B con use cases e demo live Adobe Marketo, mentre l'Experience Driven E. Commerce sarà presentata con use cases e demo live Ecommerce Cloud da Carlos Picazo Sordo (Enterprise Commerce Sales) e Riccardo Tammaro (Adobe Experience Manager e Magento Solutions Consultant).

I temi della customer experience personalizzata e dell'esperienzialità saranno oggetto dell'agenda delle sessioni parallele dalle 12.15 in cui verranno presentati storytelling di progetti digital di brand dalla viva voce delle aziende:

La Customer Experience personalizzata funziona: il caso Widiba con Elena Bombacini (BitBang) e Margherita Erika Cardaci (Widiba); Delight the customer experience: Paul&Shark con Gianmarco Altieri (Adobe, Alpenite) e Giuseppe Miriello (Paul&Shark); La ridefinizione degli standard esperienziali del Turista: Trentino Marketing con Alberto Bazzi (Minsait in Italia) e Sabrina Pesarini (Trentino Marketing), e infine la content personalization e l'engagement: l'evoluzione della Customer Journey nella gaming industry con Marco Torchio e Simone D'Ascenzo (Aktive Reply).

Experience Forum Live è realizzato in collaborazione con Cionet

Main partner dell'evento: Accenture, Capgemini, Deloitte Digital

Partner: Reply Aktive, BitBang, Alpenite, Minsait

Media partner: Network digital 360

Per maggiori informazioni su Experience Forum Live e per registrarsi, visita

https://www.adobe.com/it/enterprise/events/webinars/experience-forum-2020.html