MXGP 2020, Milestone rinvia il debutto al 16 Dicembre

A causa delle difficoltà provocate dalla crescente diffusione dell'epidemia, che continuano ad aumentare sopratutto al nord Italia dove si trova la relativa sede fisica, Milestone è stata obbligata a rinviare il debutto di MXGP 2020.

Milano - 28 Ottobre, 2020. Qui in Milestone stiamo lavorando in sicurezza e ci stiamo impegnando per far uscire il nuovo capitolo del nostro franchise Motocross sul mercato, MXGP 2020. Tuttavia, a causa della situazione unica che stiamo affrontando tutti, ci sono alcuni cambiamenti nel piano di pubblicazione del prodotto che ci consentiranno di offrire la migliore esperienza di gioco alla nostra community su tutte le piattaforme. L'uscita sulle attuali console, PlayStation4, Xbox One e Windows PC/STEAM, originariamente pianificata il 10 Dicembre, è stata spostata il 16 Dicembre. Invece, l'uscita su PlayStation5, in versione fisica e digitale, originariamente pianificata il 10 Dicembre insieme alle attuali console, è stata spostata il 14 Gennaio.

Ma non tutto il male viene per nuocere. Seppur probabilmente per caso (Per non essere troppo maliziosi, Ndr), con questa mossa l'azienda evita di perdere visibilità proprio per via del recente rinvio di Cyberpunk 2077, il cui lancio è ora previsto proprio per il 10 Dicembre.. il quale avrebbe sicuramente eclissato l'attenzione di tutti i videogiocatori!

