ASUS ROG annuncia la disponibilità in Italia del monitor Swift 360Hz PG259QN

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di ROG Swift 360Hz PG259QN, il monitor gaming più veloce al mondo. ROG Swift PG259QN offre performance mai viste, il monitor è dotato di un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 360Hz, tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire un gameplay fluido e una grafica ultra-realistica.

ROG Swift 360Hz PG259QN

ROG Swift 360Hz PG259QN include un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) da 24,5" con cristalli liquidi che si accendono e spengono quattro volte più velocemente dei classici pannelli IPS, garantendo un tempo di risposta super rapido pari a 1ms gray-to-gray (GTG). Il pannello è anche compatibile con HDR10 per garantire colori e luminosità superiore a quelli dei classici monitor, offrendo ai giocatori una grafica ultra realistica.

NVIDIA G-SYNC garantisce immagini senza tearing, stuttering o input lag. In aggiunta, gli appassionati e i pro-gamer possono contare su un refresh rate variabile (VRR) e overdrive per una qualità dell'immagine incontaminata e un gameplay fluido e stupefacente.

ROG Swift 360Hz PG259QN ha un design pensato per gli ESPORT che consente ai giocatori di concentrarsi sull'azione a schermo grazie a diverse funzionalità che riducono al minimo le distrazioni. Una speciale cornice inferiore antiriflesso, ad esempio, aiuta a diminuire i riflessi sullo schermo mentre un supporto salvaspazio a forma di V consente di avvicinare mouse e tastiera al monitor così da liberare più spazio per il proprio setup da gaming.

Il monitor include un grande dissipatore personalizzato con una superficie per lo scambio di calore più ampia rispetto a quelle degli altri display, assicurando un raffreddamento efficiente durante lunghe sessioni di gioco.

Disponibilità

ROG Swift 360Hz PG259QN è disponibile in anteprima da Drako.it a 699,00€ IVA inclusa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.