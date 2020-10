Cyberpunk 2077, nuovi trailer dedicati ai veicoli e tanto altro

Dopo aver annunciato i requisiti hardware minimi e consigliati per la versione PC del gioco, che siamo sicuri saranno presto "aggiornati in chiave next-gen", in occasione del Night City Wire - Episodio 4 CD Project ha rilasciato diversi nuovi trailer di approfondimento dedicati a Cyberpunk 2077, il quale debutterà ufficialmente - salvo ulteriori rinvii - il prossimo 19 Novembre (2020) su PC Windows e PS4/Xbox One, e successivamente sulle attesissime console di prossima generazione (Ossia PS5ed Xbox SX) con grafica migliorata.

Di seguito alleghiamo il video trailer che offre un’analisi approfondita dell’ampia varietà di auto, moto e altri mezzi di trasporto di Night City e oltre, incluso un primo sguardo a un mezzo davvero speciale che appartiene a una leggenda:

Spunti di lettura:

CD Projekt impressiona con il trailer in CG di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, finalmente un nuovo trailer a distanza di anni

Cyberpunk 2077, disponibile il primo gameplay trailer da ben 48 minuti!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe distribuirà Cyberpunk 2077 in alcuni mercati europei

Cyberpunk 2077 debutterà il 16 Aprile 2020

Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion sfrutteranno il Ray Tracing di Nvidia

Cyberpunk 2077, LUCA WARD è la voce Italiana di JOHNNY SILVERHAND

Anche Cyberpunk 2077 viene rinviato a Settembre 2020

Cyberpunk 2077, nuovo rinvio al 19 Novembre (2020)

Cyberpunk 2077, nuovo trailer gameplay ed informazioni sul Ray Tracing

Cyberpunk 2077, pubblicato il "Night City Wire: Episode 2"

Cyberpunk 2077, annunciati i requisiti hardware minimi e consigliati

Cyberpunk 2077, nuovo spot con Keanu Reeves

Di seguito il Night City Wire - Episodio 4: