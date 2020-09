Samsung annuncia Galaxy Tab Active3

Samsung Electronics presenta oggi il nuovo Galaxy Tab Active3, il tablet rugged basato sul famoso design del Tab Active2, pensato per supportare i dipendenti di oggi che lavorano in mobilità, che presenta una forma elegante e compatta per la portabilità.

Tab Active3 è realizzato per il modo in cui operano le aziende attuali, con particolare attenzione al miglioramento della produttività e della sicurezza dei dipendenti. Le prestazioni e la produttività sono perfette per i dipendenti che lavorano sul territorio, e le sue funzioni, tra le quali Touch Sensitivity, aiutano in professioni come quelle dei soccorritori, che utilizzano i guanti per lavorare in modo sicuro negli ambienti e nelle condizioni più difficili.

"Il modo di lavorare cambia rapidamente man mano che ci si allontana dall'ufficio e ci sposta sul campo", ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. "Durante lo sviluppo del nuovo Galaxy Tab Active3 abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e partner e ci siamo concentrati sulla creazione di un prodotto in grado di rendere molto più facile fare qualsiasi cosa. Non solo Galaxy Tab Active3 è più resistente, ma le sue prestazioni sono state aggiornate per supportare le applicazioni più recenti per ottenere la massima produttività".

Progettato per gli ambienti difficili

Galaxy Tab Active3 dispone della certificazione MIL-STD-810H per gestire alcuni tra i lavori più impegnativi negli ambienti più estremi. Grazie alla capacità migliorata di assorbimento degli urti, il dispositivo ora è in grado di sopportare cadute da un'altezza massima di 1,5 metri con la cover protettiva in dotazione. La classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua assicura inoltre la massima tranquillità quando si lavora in ambienti esterni con condizioni imprevedibili.

Prestazioni superiori

Dotato del potente processore Exynos 9810, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di archiviazione interna, Tab Active3 ha tutta la potenza utile per le aziende digitali di oggi, così come il Wi-Fi MIMO offre il massimo della connettività per il trasferimento super veloce dei dati.

La batteria da 5050 mAh sostituibile e di lunga durata supporta anche la ricarica veloce tramite USB e POGO pin, in modo da poter dedicare più tempo al lavoro e meno a ricaricare il dispositivo. Inoltre, per le aziende che utilizzano tablet in una posizione fissa, ad esempio per un chiosco multimediale, Tab Active3 ora supporta una modalità senza batteria.

Produttività di massimo livello

Tab Active3 è un dispositivo pensato per la produttività, che offre un'esperienza analoga a quella di un PC in qualunque situazione di lavoro. Tab Active3 ora include Samsung Dex, per offrire una funzionalità a doppio schermo che permette di svolgere le attività ovunque ci si trovi, sia in ufficio che sul campo.

Le ulteriori caratteristiche di Tab Active3 includono:

Acquisizione di foto. La fotocamera posteriore da 13 MP offre una perfetta chiarezza sia per scattare foto che per scansionare documenti dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 5 MP è ideale per le videochiamate o le conferenze telefoniche.

Realtà aumentata. Ora è supportato Google ARCore, che mette a disposizione nuovi servizi in realtà aumentata, come la formazione da remoto.

Accesso rapido. Il tasto Active sul lato del dispositivo consente l'accesso immediato alle app o ai programmi utilizzati più spesso: è ideale per le chiamate di emergenza, la scansione, la funzione Push to Talk] e molto altro ancora.

Predisposizione per la vendita al dettaglio. Galaxy Tab Active3 è ottimizzato per la scansione di codici a barre basata su fotocamera per aiutare i rivenditori a gestire facilmente l'inventario e scansionare i prodotti per l'acquisto. Tab Active 3 supporta anche NFC con EMV Level 1 per il pagamento.

Funzionalità Touch Sensitivity. Quando è attivata nelle impostazioni, la funzionalità Touch Sensitivity consente ai professionisti di continuare a utilizzare Tab Active3 mentre indossano i guanti. Non occorre più perdere tempo per togliersi e rimettersi i guanti.

S-Pen con certificazione IP68. Perfetta per l'acquisizione di firme e per la gestione di documenti complessi in ambienti in cui vengono indossati i guanti, la S-Pen è anche resistente all'acqua e alla polvere.

Protezione leader di Samsung per i dispositivi mobili

L'obiettivo di Samsung è fornire alle aziende i migliori prodotti e le migliori soluzioni mobile possibili. Nell'ambito di questo impegno, Tab Active3 e il robusto smartphone XCover Pro supporteranno fino a tre generazioni di upgrade del sistema operativo Android. Tab Active3 è anche protetto da Samsung Knox, l'avanzata piattaforma di sicurezza di Samsung, e dagli aggiornamenti periodici per la sicurezza di Android. Samsung Knox può inoltre essere personalizzato dagli amministratori IT per gestire i programmi e le app utilizzati in tutta l'azienda, offrendo un controllo completo del parco dispositivi e permettendo ai dipendenti di concentrarsi sull'attività da svolgere.

L'impegno di Samsung nei confronti delle aziende clienti

Tab Active3 è l'ultimo esempio dell'impegno di Samsung per offrire la migliore esperienza alle aziende di tutto il mondo. Samsung si impegna per fornire soluzioni innovative e aiutare le aziende clienti di mettersi al lavoro in completa serenità, sapendo di poter contare su Samsung per la massima sicurezza.

Questo impegno è confermato dall'ultimo report MarketScape di IDC, che ha classificato Samsung come un'azienda leader nel settore dei dispositivi mobili rugged. Secondo IDC, "Samsung ha una vasta esperienza nella produzione e progettazione di tecnologie mobili all'avanguardia, essendo uno dei produttori di dispositivi mobili più noti al mondo, e ha ampliato i suoi punti di forza aziendali e B2B per soddisfare le richieste dei clienti nella categoria dei dispositivi rugged. L'offerta di dispositivi rugged Samsung colma con successo il gap tra i dispositivi industriali ultra-rugged e i dispositivi di livello consumer, rendendoli sufficientemente resistenti per l'utilizzo in numerosi ambienti difficili, ma assicurando al tempo stesso un'esperienza familiare e intuitiva per l'utente finale."

Disponibilità

Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529€ nella colorazione Black.