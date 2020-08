TeamViewer estende la funzionalità di accesso e controllo remoto per tutti i dispositivi Android

TeamViewer, fornitore mondiale leader di soluzioni di soluzioni di connettività remota sicura, ha annunciato oggi la disponibilità di accesso remoto con controllo attivo e direttamente da tastiera per la serie di cellulari Google Pixel, gli smartphone Xiaomi, i dispositivi Oppo e molti altri ancora.

Queste funzionalità sono disponibili sia per gli utenti privati con la versione gratuita TeamViewer sia per i clienti aziendali. A partire da oggi, TeamViewer può supportare tutti gli smartphone con sistema operativo Android versione 7 o successiva, sia che l'utente abbia bisogno di assistenza per l'installazione di un'app sia per problemi più importanti.

"È fondamentale per i nostri clienti aziendali poter scegliere liberamente qualsiasi dispositivo senza dover rinunciare al supporto che è fornito grazie a TeamViewer", afferma Mike Eissele, CTO di TeamViewer. "Ma anche per tutti coloro che utilizzano la nostra soluzione per uso privato è importante offrire il supporto per qualsiasi dispositivo – e non solo per le migliori marche – in modo che tutti possano essere in grado di dare assistenza agli amici, genitori o nonni, utilizzando qualsiasi tipo di smartphone Android”.

In precedenza, il supporto direttamente da tastiera non era disponibile per tutti gli smartphone. Da oggi, la funzionalità completa del software TeamViewer è disponibile collegandosi con lo smartphone. L'accesso attivo rimane facoltativo per i dispositivi che vengono aggiunti successivamente, la già apprezzata app QuickSupport continua a consentire la condivisione dello schermo senza input attivo. L'accesso completo è possibile solo dopo l'installazione dell’Add-On universale.

L'app TeamViewer QuickSupport per Android è stata scaricata oltre 10 milioni di volte e supporta le persone di tutto il mondo nella risoluzione di qualsiasi tipo di problema tramite l’uso del proprio smartphone.