Battlefield 2042, ecco il primo trailer gameplay dalla conferenza E3 Xbox

Se c'è una cosa che abbiamo imparato negli anni, sopratutto dopo eventi come la presentazione di Battlefield 1 di Maggio 2016, è che DICE abbia un reparto marketing davvero degno di nota, capace di realizzare dei montaggi video davvero entusiasmanti.

In occasione della conferenza Xbox E3 2021 è stato finalmente presentato il primo trailer gameplay per Battlefield 2042, il quale ha senz'altro lasciato a bocca aperta gli appassionati per le scene di gioco mostrate.

Spunti di lettura:

EA Games e DICE svelano Battlefield 2042, titolo esclusivamente multiplayer al debutto il 22 Ottobre (2021)

É difficile giudicare un gioco da un video a tratti confusionario e dalla durata di appena tre minuti, ma di certo è che tanto sia stato sufficiente per confermare quanto promesso a parole in merito al combattendo in battaglie su vasta scala in cui tutto può accadere, sopratutto nel momento in cui possono affrontarsi ben 128 giocatori contemporaneamente (Trattasi della modalità di gioco All-Out Warfare, il resto verrà mostrato durante l'evento EA PLAY Live previsto per il 22 Luglio).

Ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 22 Ottobre (2021) su PC Windows e console next-gen (PS5, Xbox Series X|S), ma anche sulle vecchie PS4/PS4 Pro ed Xbox One/One X sebbene con scenari ridotti ed un massimo di 64 giocatori all'attivo contemporaneamente.

Beh, se i risultati possono esser questi, forse non è un male che il team si sia concentrato esclusivamente sul multiplaye per questo titolo. Giudicate voi stessi: