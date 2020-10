Cyberpunk 2077, nuovo rinvio al 10 Dicembre (2020)

Qualcuno ci aveva detto "ma dai, non siate pessimisti a scrivere - salvo ulteriori rinvii - nelle vostre news" ma noi, in fondo, sapevamo che sarebbe accaduto ancora una volta.. 😂

CD Projekt Red ha ufficializzato un nuovo rinvio per l'attesissimo Cyberpunk 2077, inizialmente previsto per il 19 Novembre (2020), nonostante l'ingente quantità di trailer rilasciate nella scorsa settimana che lasciavano immaginare tutt'altro.

Sebbene sia entrato ufficialmente in "fase gold", il precedente rinvio è stato a quanto dichiarato "sottostimato" e per realizzare la patch Day 0, come ricordano gli sviluppatori "per un titolo che debutterà contemporaneamente su nove piattaforme", serviranno altri 21 giorni.

Dunque, salvo ulteriori rinvii, la data di lancio di Cyberpunk 2077 è stata fissata per il 10 Dicembre (2020).

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 ottobre 2020

