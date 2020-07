Iron Harvest 1920+, rivelati i dettagli della fazione Rusviet

Deep Silver e KING Art Games hanno pubblicato oggi maggiori informazioni su Iron Harvest 1920+ rivelando il primo Faction Feature video incentrato sulle armate Rusviet. Il video di oggi è il primo di una serie che introduce le fazioni, le unità e le tattiche che i giocatori potranno padroneggiare in Iron Harvest 1920 +

Iron Harvest 1920+ racconta una storia epica su tre fazioni ed i rispettivi protagonisti. Ogni fazione offre diverse opportunità tattiche. nelle intense battaglie strategiche. Ciò non solo offre una storia ricca che si sviluppa in oltre 20 missioni di tre campagne, ma garantisce anche un'esperienza multiplayer in cui le tattiche profonde e la strategia battono i clic al secondo in qualsiasi momento. Mappe di sfida aggiuntive consentono di sfidare l'IA da solo o in coop con un amico.

I Rusviet:

Dopo la grande guerra e sull'orlo della rivoluzione, la nazione Rusviet sta lottando per mantenere un flusso costante di risorse attivo e funzionante. Risorse di cui hanno un disperato bisogno per alimentare le loro enormi e costose macchine da guerra. Il video di oggi introduce i Mech Rusviet e dà una prima idea su come vengono utilizzati al meglio sui campi di battaglia di Iron Harvest 1920+

A proposito di Iron Harvest

All'alba del 20° secolo, poco dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della Guerra Mondiale. Iron Harvest è un real-time strategy game (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan RTS globali grazie alla campagna kickstarter di grande successo.