OnePlus presenterà OnePlus 8T il 14 ottobre

Il brand globale del settore della tecnologia mobile OnePlus annuncia oggi che il 14 ottobre alle 16.00 CEST presenterà a livello mondiale il suo nuovo flagship, OnePlus 8T.

In qualità di azienda leader nel settore degli smartphone di fascia alta, OnePlus garantisce un’esperienza di utilizzo sempre più rapida e fluida, offrendo una combinazione imbattibile tra hardware potente e software performante. Dopo aver lanciato all’inizio di quest’anno la OnePlus 8 series, prima linea completa di flagship compatibili con la tecnologia 5G, OnePlus 8T sarà caratterizzato da una gamma di tecnologie nuove e migliorate che porteranno l'esperienza OnePlus a nuovi livelli.

“OnePlus cerca sempre di portare la più recente tecnologia agli utenti più esperti, appena quest'ultima soddisfa i nostri altissimi standard", ha dichiarato Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus. "Con OnePlus 8T, stiamo ancora una volta alzando l’asticella per noi stessi in termini di user experience, grazie ad alcune nuove funzionalità che siamo entusiasti di introdurre per la prima volta in un dispositivo OnePlus. Sono fiducioso che OnePlus 8T supererà ancora una volta le aspettative e offrirà un'esperienza flagship senza precedenti".

L'evento di lancio di OnePlus 8T sarà trasmesso in streaming online il 14 ottobre alle 16:00 CEST su https://www.oneplus.com/launch. Per ulteriori dettagli restate sintonizzati sul sito web ufficiale di OnePlus, sui forum e sui canali social del brand.

Spunti di lettura:

OnePlus 8 ed 8 Pro ufficiali, si matura.. anche nel prezzo!

OnePlus Nord al debutto con SoC Qualcomm Snapdragon 765G