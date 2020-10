PGA TOUR 2K21, disponibile l'attrezzatura MyPLAYER a tema Halloween

In arrivo un pò di stile funky su PGA TOUR 2K21, giusto in tempo per Halloween. Una collezione di vestiti e abbigliamento stravaganti farà sì che il vostro MyPLAYER possa far girare la testa su tutti i campi da golf quest'autunno.

I nuovi articoli di includono un casco a forma di zucca di Halloween, cappelli oversize e occhiali da sole. Potete anche fare da pagliaccio alla vostra troupe mentre vi spostate sul green con un assortimento di nuovi putter non ortodossi a forma di banana, taco, hot dog e pesce.

Halloween è quasi arrivato, e PGA TOUR 2K21 sta per diventare strano.

