Far Cry 6 sarà ambientato in sud America [Rumour]

Com'era lecito aspettarsi, a pochi giorni dalla conferenza digitale Ubisoft Forward - ricordiamo prevista per domenica 12 Luglio - compaiono i primi leak sul prossimo Far Cry 6.

L'utente @anjohn ha pubblicato su Twitter l'estratto della pagina relativa sul Playstation Store, dapprima in cinese e seguita successivamente nei commenti dalla versione inglese, che contiene sia il logo del titolo che una breve descrizione.

A quanto pare, qualora tutto venisse confermato, Far Cry 6 sarà ambientato in sud america, più precisamente in un paradiso tropicale denominato Yara, dove a seguito della pesante oppressione del dittatore Anton Castillo si è scatenata una pesante rivoluzione. Il protagonista è Dani Rojas, un abitante del luogo che - come sempre nella tradizione della serie - si farà largo tra i nemici con armi e mezzi di fortuna.

Oramai non ci resta dunque che attendere l'annuncio ufficiale del gioco!

"Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Come dittatore di Yara, Anton Castillo è intenzionato a riportare la sua nazione al suo antico splendore in qualsiasi modo, con suo figlio Diego, seguendo le sue orme sanguinanti. La loro spietata oppressione ha innescato una rivoluzione.



LOTTA PER LA LIBERTÀ Gioca nei panni di Dani Rojas, uno Yaran locale e diventa un guerrigliero combattente per liberare la nazione. Lotta contro le truppe di Anton nel più grande parco giochi Far Cry fino ad oggi attraverso giungle, spiagge ed Esperanza, la capitale di Yara



GUERRILLA FIREPOWER Impiega armi di fortuna, veicoli e Amigos, le nuove Zanne a noleggio per bruciare il regime tirannico a terra

Giocatore singolo offline Multigiocatore online (2 giocatori)."