TEAMGROUP presenta il nuovo SSD CARDEA PCIe 4.0 A440

Leader nella fornitura di memorie TEAMGROUP sfide le velocità più elevate del settore SSD oggi con il lancio di CARDEA SSD PCIe 4.0 A440 sotto il marchio di gioco T-FORCE. È dotato di velocità di lettura e scrittura estreme fino a 7000 MB / se 6900 MB / s, rispettivamente, e viene fornito con due dissipatori di calore brevettati che i giocatori possono installare e abbinare alle loro esigenze. Le incredibili velocità dell'SSD aiuteranno i giocatori a liberare le loro abilità per avventurarsi in mondi di gioco più velocemente di mai.

L'SSD T-FORCE CARDEA A440 PCIe 4.0 supporta PCIe Gen 4x4 specifica e l'ultimo standard NVMe 1.4 ed è all'indietro compatibile con le porte di interfaccia PCIe 3.0. Non solo supporta l'alto velocità di lettura / scrittura fino a 7000/6900 MB / s, ma è disponibile anche con grandi capacità di 1 o 2 TB. Il classico CARDEA A440 nero opaco presenta due delle prime intercambiabili del settore, certificate da brevetto moduli termici.

La superficie smussata stratificata e unica del "alluminio alette "è appositamente progettato per aumentare l'area di dissipazione del calore e può ridurre la temperatura SSD fino al 15%. Il "grafene ultrasottile dissipatori di calore "sono costituiti dai migliori materiali per conducibilità termica e può dissipare il calore fino al 9%. CARDEA A440 di TEAMGROUP fornisce la migliore soluzione di dissipazione del calore. I giocatori non devono più preoccuparsi incontrando throttling termico durante l'esecuzione di giochi a piena velocità, causando rallentamenti. Possono godersi liberamente la migliore esperienza di gioco.

L'SSD T-FORCE CARDEA A440 utilizza l'ultimo RRL (Read Recovery Level) tecnologia, che può migliorare la durata dell'SSD. Il suo NVM ottimizzato Imposta il meccanismo di segmentazione e riduce il PLM (Predictable Latency Mode) latenza e usura di lettura e scrittura. L'SSD CARDEA A440 non offre solo funzionalità specifiche notevoli ma anche tecnologia di dissipazione del calore e eccellente durata, fornendo l'esperienza più stabile per gli utenti e aiutandoli a realizzare il loro pieno potenziale di gioco.

T-FORCE CARDEA A440 sarà disponibile per la vendita in tutto il mondo a maggio 2021. Al prezzo di 229$ nella variante da 1TB e 429$ nella variante da 2TB.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.