DEATHLOOP, Bethesda pubblica i requisiti hardware della versione PC Windows

Inizialmente previsto per il 21 Maggio, il debutto del nuovo ed interessante DEATHLOOP di Bethesda ed Arkane Lyon è praticamente dietro l'angolo, ricordiamo previsto per il 14 Settembre in esclusiva per Playstation 5 e PC Windows.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno condiviso i requisiti hardware necessari per farli girare sulle nostre macchine, senza svelare alcun dettaglio circa il comparto tecnico e specifiche feature. Consultando già soli i requisiti minimi, qualora verrano confermati tramite le relative analisi, è possibile notare quanto Deathloop possa essere pretenzioso in termini di potenza dell'hardware, quasi come fosse una "reale" uscita dedicata esclusivamente alla next-gen.

Non ci resta che attendere il rilascio ufficiale del gioco, e scoprire in prima persona come stanno davvero le cose!

REQUISITI MINIMI - 1080p@30FPS con settaggi ridotti:

OS - Windows 10 1909 o più recente a 64-bit

Windows 10 1909 o più recente a 64-bit CPU - Intel Core i5-8400 oppure AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 oppure AMD Ryzen 5 1600 RAM - 12 GB

12 GB HDD - 30GB

30GB GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB oppure AMD RX 580 8GB

REQUISITI CONSIGLIATI - 1080p@60FPS con settaggi alti:

CPU - Intel Core i7-9700K oppure AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K oppure AMD Ryzen 7 2700X RAM - 16 GB

16 GB GPU - NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB oppure AMD RX 5700 8GB

REQUISITI CONSIGLIATI - 4K@60FPS con settaggi ultra:

CPU - Intel Core i9-10900K oppure AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i9-10900K oppure AMD Ryzen 7 3800XT GPU - NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB oppure AMD RX 6800XT 16GB

