Far Cry 6 è ufficiale, e debutterà a Febbraio 2021

Svelato in anticipo grazie ad una disavventura di chi ne ha gestito la relativa pagina sul Playstation Store, ed anticipato dal trailer trapelato la scorsa notte prontamente rimosso su richiesta di Ubisoft (Per quanto gli è stato possibile fare!), Far Cry 6 è stata la "bomba" in tutti i sensi dell'evento Ubisoft Forward.

Le informazioni che vi abbiamo riportato venerdì all'ora di pranzo si sono rivelate veritiere, ed a quanto pare l'azienda ha deciso di fare le cose in grande per questo nuovo titolo della serie (Vedi il cattivo di turno interpretato dall'attore Giancarlo Esposito).

Al momento non è stato svelato alcun dettaglio circa il gameplay del gioco, se non che questo debutterà il prossimo 18 Febbraio 2021 sulle attuali e future console di gioco (Ossia PS5 ed Xbox SX), oltre che su PC Windows.

Il paradiso ha un prezzo in Far Cry 6

Guida un gruppo di guerriglieri rivoluzionari e libera lo stato insulare di Yara dal suo brutale leader Antón Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito



MILANO, 12 luglio 2020 — “La nostra nazione è come questa granata... devi tenere la nostra gente bella stretta o saltiamo tutti per aria” - Antón Castillo. Oggi durante la conferenza Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, su Epic Games Store e Ubisoft Store per PC. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.



Con la partecipazione del celebre attore nominato agli Emmy Award, Giancarlo Esposito (Better Call Soul, The Boys, The Mandalorian) e Anthony Gonzalez (Coco), una colonna sonora creata dal compositore televisivo e cinematografico Pedro Bromfman (Narcos), e una sequenza introduttiva diretta dal vincitore del premio Emmy Patrick Clair (Westworld, True Detective), Far Cry 6 va a rafforzare l’esperienza narrativa della serie con talenti di livello hollywoodiano.



Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo (Esposito) ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego (Gonzalez) su come seguire i suoi passi. Ma anche il paradiso ha un prezzo e per arricchire il paese ha deciso di soggiogare chiunque non aderisca alla sua visione. In questo stato insulare in fermento, i giocatori proveranno il caos e l’adrenalina della guerriglia, mentre saranno travolti da un movimento rivoluzionario che intende abbattere un tiranno.



“Gli antagonisti forti e carismatici fanno parte del DNA di Far Cry, perciò fin dall’inizio sapevamo di dover alzare il livello su come sviluppare i nostri personaggi e come potevano prendere vita”, ha dichiarato Navid Khavari, direttore narrativo di Ubisoft Toronto. “Lavorare con un tale gruppo di talenti, tra cui il solo e unico Giancarlo Esposito, e vedere come incarnano i nostri antagonisti, dando vita a personaggi umani tanto terrificanti quanto profondamente complessi, è stata un’esperienza incredibile che non vedo l’ora di poter condividere con tutti i nostri fan”.



I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo. Nei panni di Dani, i giocatori diventeranno un guerrigliero esplorando e riunendo un intero stato insulare, da giungle lussureggianti alla sua capitale, Esperanza. Per riuscire a sconfiggere il potere schiacciante del regime di Anton, i giocatori dovranno usare ogni mezzo, tra cui un ampio arsenale di nuove armi, veicoli e mercenari bestiali, come Chorizo, il più adorabile bassotto con le rotelle.



Ubisoft ha annunciato anche che sarà possibile prenotare Far Cry 6 in tre versioni diverse, Gold, Ultimate e Collector’s Edition:



- La Gold Edition includerà il gioco base e il Season Pass.

- La Ultimate Edition includerà il gioco base, il Season Pass e il pacchetto Ultimate, che contiene il pacchetto Spedizione nella giungla, il pacchetto Cacciatore di coccodrilli e il pacchetto Vizio.

- La Collector’s Edition includerà il gioco base, il Season Pass, il pacchetto Ultimate, una replica di alta qualità del “Tostador”, il lanciafiamme utilizzato nel gioco (7 parti da assemblare per una lunghezza totale di 72 cm), le istruzioni di montaggio, in un'illustrazione realizzata dal famoso Tobatron, una Steelbook esclusiva, un artbook di 64 pagine, un set di 10 adesivi, un portachiavi di Chorizo, una mappa e la colonna sonora contenente alcuni brani selezionati del gioco.



Prenotando Far Cry 6 sarà possibile accedere al pacchetto Libertad, che includerà la “completo Libertad” per Chorizo e l’avanzato “Discos Locos”, un lancia-dischi trasformato in arma che farà ballare i nemici sulle proprie tombe. Acquistando Far Cry 6 su Xbox One o PlayStation4 sarà possibile passare alla rispettiva versione di nuova generazione senza alcun costo aggiuntivo al lancio di Xbox Series X e PlayStation5.



Per i giocatori che intendono scoprire la serie di Far Cry, da domani 13 luglio, saranno disponibili alcuni sconti speciali sui vari titoli del franchise, con prezzi a partire da soli 3€.



Per maggiori informazioni su Far Cry 6, visitare: farcry.com.