DiRT 5, annunciata la colonna sonora

Codemasters offre ai fan un assaggio della colonna sonora ufficiale di DIRT 5. Con alcune perle nascoste ancora da annunciare, DIRT 5 contiene attualmente 40 brani che abbracciano più generi e generazioni. Da superstar globali come i The Killers, The Prodigy e Chaka Khan, ad artisti britannici che irrompono sulla scena musicale come YUNGBLUD, Sea Girls e Broken Witt Rebels. I giocatori possono iniziare ad ascoltare parte della musica con la playlist Spotify di DIRT 5 ufficiale.

La colonna sonora del gioco crea un'atmosfera grandiosa offrendo la playlist fuoristrada perfetta. Che si tratti di scalare un terreno accidentato a bordo di un rock bouncer o di far scivolare un Rally GT su un lago ghiacciato, DIRT 5 regala lo sfondo audio perfetto per far salire l'adrenalina.

La colonna sonora include:

Artisti Brani American Authors Microphone [habitat remix] Arkells Years In The Making Barns Courtney Fun Never Ends Car Seat Headrest Hollywood Chaka Khan Like Sugar Child of the Parish Thread The Needles Eye Dinosaur Pile-Up Back Foot EOB Shangri-La - Spike Stent Edit Floating Points LesAlpx Foals In Degrees Hero The Band Shout Hockey Dad I Missed Out Inhaler We Have To Move On Jamie N Commons Let's Do It Till We Get It Right JOHN J PRESLEY Left MASON Dance, Shake, Move New Found Glory Hit or Miss NOISY Oi ATM Oh The Larceny Check It Out Pearl Jam Who Ever Said Sports Team The Races Starcrawler Home Alone Stormzy Pop Boy (ft. Aitch) Tesla Tied To The Tracks The Academic SUPERLIKE The Amazons Mother The Bloody Beetroots + Jet My Name Is Thunder The Chemical Brothers Bango THE HARA Friends The Heavy A Whole Lot of Love The Killers Caution The Mysterines Gasoline The Prodigy Timebomb Zone THE SHERLOCKS Magic Man The Shoes Time to Dance (Sebastian Remix) Twin Atlantic Volcano Tyler Bryant & The Shakedown Drive Me Mad Weshly Arms Never Be The Same WOLFMOTHER Chase The Feeling (feat. Chris Cester) YUNGBLUD Tin Pan Boy

Codemasters ha anche collaborato con Globe e Universal Music UK per una colonna sonora ufficiale con brani inediti, in esclusiva per DIRT 5. Gli artisti inclusi sono: Sea Girls, Broken Witt Rebels, High Contrast, NOISY, KOKO, Prospa e Saronde. L'OST sarà disponibile tramite piattaforme di streaming musicale in concomitanza con l'uscita del gioco.

"DIRT 5 sta innovando la categoria dei racing, offrendo un'esperienza next-gen prendendo ispirazione dai precedenti titoli DIRT", ha dichiarato Stephen Root, VP of Development Creative Services di Codemasters. "La colonna sonora segue gli stessi principi con la vivacità del nuovo e un cenno alla generazione precedente con musica fresca ed entusiasmante di icone globali."

"Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Codemasters", ha dichiarato Greg Turner, Senior Creative Licensing Manager presso Globe, Universal Music UK. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli artisti coinvolti per offrire una colonna sonora unica che non si potrà ascoltare da nessun'altra parte."

DIRT 5 uscirà venerdì 16 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito da Xbox Series X e PlayStation 5 entro la fine dell'anno. Una versione Google Stadia verrà pubblicata all'inizio del 2021. I giocatori che acquisteranno l'Amplified Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta sia Xbox Smart Delivery sia l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X o PlayStation 5.

