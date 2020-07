Recensione XP-Pen Artist 13.3 Pro: guida alla realizzazione di un fumetto!

Eccoci qui per la seconda parte della recensione della Artist 13.3. Giunti a questo punto, presenterò un tutorial su come realizzare un fumetto utilizzando questa tavoletta grafica. Mi preme affermare che ormai è da molto che la uso: sono ormai diventato confidente con la tavoletta, e debbo dire di trovarmici bene e che è diventato il mio principale strumento per la creazione di fumetti e vignette. Per un giornale locale (un settimanale chiamato Parola di Vita, lo stesso per cui faccio le vignette di Ciarli) ho dovuto realizzare un fumetto di 24 pagine con dei personaggi da me inventati. Per questa occasione ho sfruttato dei miei vecchi personaggi e gli ho fatto un upgrade: volevo fossero freschi e dinamici e per questo mi sono ispirato ad un noto fumetto americano, ovvero Archie, da cui poi ho attinto e imparato molto.

